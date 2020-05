Kreativer Einzelhandel in Corona-Zeiten

Weiden: Ein ganzes Modehaus für sich allein

In Weiden hat sich Julia Jockwer etwas ausgedacht für ihr Modegeschäft in der Innenstadt: Per Facebook, Instagram oder Telefon kann man sich melden, aussuchen und bestellen, dann kommt eine Jeansbox nach Hause – zum gemütlichen Anprobieren daheim. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder die Privatheit genießen will, bekommt den ganzen Laden mit drei Etagen nach Ladenschluss für sich allein. Ein Mädelsabend fand schon statt, sagt die junge Unternehmerin, die dazu dann auch ein Getränk serviert.