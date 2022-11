Kreative Ideen: Auszeichnung für Nürnberger Buchhandlung Jakob

Buchhändler haben es in den vergangenen Jahren nicht leicht: marktbestimmende Online-Händler, Corona, die steigenden Papier- und Produktionskosten und auch eine schwindende Leselust machen es vielen stationären Buchhändlern schwer. Da sind kreative Ideen gefragt, um alte Kundschaft zu halten und neue dazu zugewinnen. So setzt die Buchhandlung Jakob in Nürnberg mittlerweile auch auf Social-Media-Aktivitäten und passgenaue Abos. Dank ihres Engagements ist sie in diesem Jahr auch ausgezeichnet worden.

Passgenaue Buch-Abonnements

Buchhändler Daniel Glag hat einen dicken Ordner vor sich liegen, blättert die einzelnen Abonnements durch. Mehr als 300 Kunden machen inzwischen mit beim "Buch-Abo" der Buchhandlung Jakob in Nürnberg. In einem ausführlichen Vorgespräch werden die literarischen Vorlieben der Kundschaft per Fragebogen eingeholt. Welche Themen interessieren, welche Autoren gefallen oder gefallen auch gar nicht?

Dann gibt es jeden Monat ein Buch in den heimischen Briefkasten, eine inhaltliche Überraschung in gewissem Maße seitens des Buchhändlers. Eigentlich ist die Idee des Abos aus der Not heraus geboren, so Buchhändler Daniel Glag. Während des zweiten Corona-Lockdowns musste die Buchhandlung schließen, mit den Abos war man aber weiterhin nah am Kunden. Das Konzept kam aber auch danach so gut an, dass es beibehalten wurde, sogar um Kinderbücher nun erweitert ist.

"Es ist schon ein arbeitsintensives Projekt, wir sind überrascht, wie erfolgreich es ist!" Daniel Glag, Buchhändler

7.000 Euro Preisgeld für kreative Ideen der Buchhandlung

Neue kreative Ideen, nah am Kunden, vielfältiges Sortiment, dafür wurde die Buchhandlung Jakob jetzt gemeinsam mit anderen Buchhandlungen ausgezeichnet. Sie bekam den Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie "hervorragende Buchhandlungen", der mit 7.000 Euro dotiert ist und die Arbeit kleiner, inhabergeführter Buchhandlungen würdigt.

Buchrezensionen auf Insta

Der Preis freute alle zehn Mitarbeitenden sehr. Auch bei Lilly Ludwig. Die 32-Jährige ist so etwas wie das digitale Aushängeschild der Buchhandlung. Zwei bis drei Bücher pro Woche liest sie im Auftrag der Buchhandlung, rezensiert selbige dann online auf Instagram in kleinen, unterhaltsamen Filmchen. Die Kunst bestehe darin, soviel zu verraten, dass die Neugierde geweckt werde, aber das Ende noch nicht absehbar sei. Rund 5.000 Follower hat der Instagram-Kanal der Buchhandlung. Tendenz steigend.

"Die Verknüpfung von Analog und Digital ist schon wichtig für uns, so erreichen wir die Menschen abends auf dem Sofa!" Lilly Ludwig, Buchhandlung Jakob

Live-Streams und Buchvorstellungen

Das Konzept gehe auf. Immer wieder kämen Kunden in den Laden, fragten nach Büchern, die sie auf Instagram vorgestellt bekamen. Ein aufwendiges Unterfangen, aber es binde eben Kundschaft und mache auch eine Menge Spaß. Letztlich wäre es ja auch schade, diese Möglichkeiten der Interaktion nicht zu nutzen. Live-Streams, Lesungen verschiedener Autoren, Rezensionen – die Spielfläche ist groß. Die Buchhandlung Jakob will diese digitalen Kanäle weiter ausbauen.

Die Konkurrenz zu großen Online-Plattformen bleibt eine immense Herausforderung für die kleinen Buchhandlungen vor Ort. Mit innovativen Konzepten und individueller Beratung von Mensch zu Mensch stehen die Chancen aber dennoch gut, sich dauerhaft auf dem Markt zu behaupten.