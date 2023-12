Krawatte und Nietenarmband? CSU-Bürgermeister singt in Punk-Band

Es ist Eis-Zeit im "Volkacher Dschungel": Die legendäre Musikkneipe, die Älteren an der Mainschleife noch als "Saustall" oder "Neue Heimat" bekannt ist, hat sich seit den 1990er Jahren kaum verändert. Thorsten Wozniak, heute Stadtoberhaupt und CSU-Mitglied im wenige Kilometer entfernten Gerolzhofen, hat hier oft gespielt: mit seiner Rockband "A Felony", aber eben auch mit der Schüler-Punkband "EIS", die er mit gerade mal 13 Jahren mit Freunden gegründet hat. Bis 1994 spielte "EIS" (laut Wozniak eine Abkürzung für "Elend in Süddeutschland") rund 50 Konzerte.

30 Jahre später kam die Idee auf, die Band für eine Geburtstagsfeier wieder auferstehen zu lassen. Die Feier fiel aus, aber die Musiker hatten beim Proben so viel Spaß, dass aus einigen alten und vielen neuen Liedern ein ganzes Album geworden ist. "Dunkle Tiefen" heißt es und jetzt spielte es die Band um Frontmann Wozniak in Volkach erstmals öffentlich.

Schwarzes Hemd statt Nietenarmband

Auf der Bühne trägt der 47-Jährige dann natürlich nicht einen angeklebten Irokesenschnitt oder ein Nietenarmband, sondern ein schlichtes schwarzes Hemd mit ebenso schwarzer Krawatte. Einzige optische Extravaganzen beim ironischen Weihnachtskonzerteinstieg mit der elektronischen Ukulele: der dicke, schwarze Lidstrich unterm Auge und eine baumelnde Geldbeutel-Kette an der Hüfte. Die Songs im schlichten 1-2-1-2-Punk-Rhythmus sind eingängig, die Texte mehr oder weniger tiefsinnig. "Früher wäre es schön gewesen, wir hätten ein bisschen mehr Zeit und Mühe in die Texte verwendet. Und es gibt auch Zeilen, die konnte und will ich so nicht mehr singen, die waren halt aus der Feder eines 13- oder 14-Jährigen", sagt Wozniak selbstkritisch.