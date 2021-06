Krawall in Augsburg: Viele Beteiligte müssen mit Anzeige rechnen

Nach der Krawallnacht auf der Augsburger Maximilianstraße haben 20 Kripo-Beamte bisher allein 250 Videos und 1250 Fotos gesichtet und ausgewertet. Die Polizei erklärt, das sei allerdings erst ein Viertel des vorhandenen Materials.

Bei den Konfrontationen mit der Polizei hatten hunderte junge Menschen unter anderem Flaschen auf Beamte und Rettungskräfte geworfen. Neun Tatverdächtige seien bisher ermittelt, heißt es; dabei handle es sich durchweg um junge Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.

Auch "Landfriedensbruch" soll angezeigt werden

Zur Anzeige wollen die Ermittler "gefährliche Körperverletzung" und "tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte" bringen, außerdem Delikte wie "Sachbeschädigung", "Diebstahl" und "Beleidigung". In zwei Fällen sprechen die Ermittler auch von "Landfriedensbruch".

Das Bildmaterial - auch von Anwohnern und der eingesetzten Bereitschaftspolizei - sei so gut, dass weitere Täter identifiziert werden könnten. Die Ermittlungen, so die Kripo Augsburg, würden noch Wochen andauern.

Anwohner in der Augsburger Innenstadt "sollen sich sicher fühlen"

Die Szenen am vergangenen Wochenende hatte Oberbürgermeisterin Weber für ihre Stadt als beispiellos bezeichnet; das dürfe sich nicht wiederholen. Die Polizei stellt sich nun darauf ein. Für das kommende Wochenende setze man allerdings - unverändert - auf "Präsenz, Kommunikation und Deeskalation". Es gehe darum, die polizeilichen "Maßnahmen zu erklären".

Polizeipräsident Schwald appelliert an die Feiernden in der Augsburger Innenstadt: "Solidarisieren Sie sich nicht mit Straftätern, solidarisieren Sie sich mit allen, die in einem friedlichen Augsburg leben, feiern und fröhlich sein wollen." "Aggressoren", so Schwald weiter, dürften "keine Bühne" bekommen, sie müssten vielmehr "isoliert" werden.