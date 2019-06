Krasser Fall von Tierquälerei im Landkreis Haßberge

In Ibind im Landkreis Haßberge ist ein Unbekannter in einen Pferdestall eingedrungen und hat dort eine Stute mit Stichen schwer verletzt. Die Stute wies tiefe Schnittverletzungen vom After bis zur Scheide auf und verlor viel Blut. Trotz Notversorgung durch einen Tierarzt verendete das Tier wenig später. Die Tat soll sich in der Nacht zum Montag zwischen 23.15 Uhr und 6.20 Uhr ereignet haben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Laut Polizei hatte sich der Täter über die umliegenden Felder und Wiesen Zutritt zum Anwesen und des Pferdestalls verschafft, der an ein Privatgrundstück grenzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter vermutlich von außen in die Pferdebox, in der das Pferd stand einstach. Die Polizei Ebern bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wem etwas Verdächtiges in dem oben genannten Zeitraum aufgefallen ist, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter folgender Telefonnummer zu melden: 09531/924-0.