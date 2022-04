"Krasse Personalnot" bei Großevents wie Challenge Roth

Wer kann Absperrgitter liefern? Wo sind mobile WCs und Dusch-Container verfügbar? Wie viele Mitarbeitende können in der Nacht nach dem Langstreckentriathlon Challenge Roth abbauen und Müll beseitigen? Markus Englert telefoniert sich in diesen Tagen die Finger wund. Er ist zuständig für die Logistik und die Beschaffungen beim Challenge Roth und er ist nicht der einzige, der derzeit händeringend nach der notwendigen Ausstattung für ein sportliches oder kulturelles Großereignis sucht.

Mehr Arbeit und ein Drittel weniger Personal

Nach der langen Corona-Zwangspause können nun wieder größere Veranstaltungen stattfinden, die in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen waren: Ob Open Beatz in Herzogenaurach oder Bardentreffen und Rock im Park in Nürnberg. Hinzukommen zahlreiche Konzerte, die aus den vergangenen Jahren nachgeholt werden müssen. In der Arena fehle ihm ein Drittel der Mitarbeitenden für den Auf- und Abbau, berichtet Alex Bott vom Unternehmen HWB Support: "Vor der Pandemie haben wir beispielsweise mit zwölf Mitarbeitenden die Bühne vor einem Konzert auf- und danach abgebaut, mittlerweile sind wir nur noch zu acht. Das bedeutet, dass wir alle mehr und vor allem länger arbeiten müssen." Üblicher Weise wird direkt nach einem Konzert ab circa 22.30 Uhr abgebaut. Doch mit weniger Personal geht die Arbeit nun für alle bis in den frühen Morgen. "Es ist also deutlich anstrengender und alle kommen viel später ins Bett," beschreibt Alex Bott die gestiegenen Belastungen.

50 Prozent mehr Lohn als Anreiz

In der Corona-Pandemie haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der brachliegenden Veranstaltungsbranche umorientiert, hin zu lukrativeren Jobangeboten in Industrie und Gewerbe. Außerdem haben sich einige Dienstleistungsunternehmen ebenfalls neu aufgestellt. Auch Kay Streckhardt von der Firma B&M Security und Veranstaltungsservice hat ein weiteres Standbein im Transportwesen geschaffen. Für den Auf- und Abbau bei Veranstaltungen sucht auch er dringend Personal und zahlt mittlerweile 50 Prozent mehr Lohn. Trotzdem muss er selber öfters mit anpacken, weil das Personal fehlt. Ebenso wie Alex Bott von HWB Support muss er der ein oder anderen Anfrage eine Absage erteilen. Dabei gehen vielerorts die Planungen für Veranstaltungen im Sommer erst los.

Manche Anbieter sind Pandemie bedingt pleite

Nicht nur die Auf- und Abbauarbeiten sind teurer geworden, auch die notwendigen Materialien. Denn alle Veranstalter suchen alle dasselbe: Zuschauertribünen und Sitzplätze, Absperrgitter, Bodenplatten, mobile Toiletten und vieles mehr. Auch Markus Englert hat noch nicht alle Gewerke zusammen und zudem klagt er: "So eine massive Personalknappheit hatten wir noch nie!" Der Triathlon-Mega-Event Challenge Roth hat traditionell sehr große Unterstützung von mehreren Tausend freiwilligen Helferinnen und Helfern entlang der Wettkampfstrecke und in den Versorgungszelten. Doch beispielsweise das Aufstellen von vier Kilometern Absperrgittern, Verlegen von Bodenplatten und der Rückbau in der Nacht nach dem Wettkampf werden von Dienstleistungsunternehmen abgewickelt. "Wir arbeiten seit Jahren mit denselben Firmen zusammen, aber manche haben in der Pandemie zugemacht", berichtet Englert von dem Dilemma in der Veranstaltungsbranche.