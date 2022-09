Krasse Kontraste: Ausstellung zeigt Charkiw früher und heute

Die Ausstellung mit dem Titel "Charkiw – der versteinernde Blick zurück" im Kulturladen Zeltnerschloss setzt auf Kontraste: Auf einem Bild ist ein Kind zu sehen, das mit offenen Augen in die Kamera blickt. Es wirkt, als ob das Mädchen aus Charkiw optimistisch in die Zukunft blickt. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2003. Im gleichen Rahmen hängt darunter ein aktuelles Bild aus Kriegszeiten: Es wurde in einem Keller in Charkiw aufgenommen, in dem die Menschen Schutz vor Bombenangriffen gesucht haben. Das Baby, das im Zentrum des Bildes steht, sieht ängstlich aus. Die Zukunft ist ungewiss.

Nürnberger und Charkiwer Fotografen arbeiten zusammen

Der Nürnberger Fotograf und Fotodesigner Gerd Dollhopf hat seit 1991 die ostukrainische Stadt Charkiw mehrmals besucht. Seine in der Ausstellung gezeigten Aufnahmen hat er zwischen 2003 und 2011 in Nürnbergs Partnerstadt gemacht. Durch den ukrainischen Fotokünstler Roman Pyatkovka, der inzwischen in Nürnberg lebt, kam der Kontakt zu dem Fotografen Pavel Dorogoy zustande. Die aktuellen Aufnahmen stammen von ihm. Der Fotojournalist lebt und arbeitet weiterhin in Charkiw. Seine Bilder sind unter anderem auf den Online Seiten von Stern und Spiegel erschienen.

Starke Bilder – starke Kontraste

Junge Mädchen, die lachend den ersten Schultag nach den Ferien feiern, darunter das Foto, das eine Gruppe ukrainischer Soldaten zeigt. Charkiw früher und heute. Gerd Dollhopfs Fotos von 2003 bis 2011 zeigen Menschen in Charkiw, die optimistisch in die Zukunft zu blicken scheinen. Die aktuellen Bilder aus Kriegszeiten von Pavel Dorogoy stehen diesen Bildern gegenüber. Wegen dieser Kontraste kamen die Veranstalter auf den Titel der Ausstellung "Charkiw – der versteinernde Blick zurück". Die Aufnahmen aus der Vergangenheit in Kombination mit denen aus Kriegszeiten lassen einen Menschen versteinern, so Dollhopf.