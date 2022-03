"Krass, was damals geschehen ist"- ErinnerungsRÄUME in Hersbruck

Erst sieben Jahrzehnte nach Ende des Nazi-Terrors wurden 2016 in Hersbruck zwei Installationen an der Stelle des ehemaligen KZs und an den Doggerstollen aufgestellt, in denen mehrere Tausend Menschen zu Tode geschunden und umgebracht wurden. Wie geht es nun weiter? Wie erinnert man an das Geschehene, damit daraus etwas Sinnvolles erwächst? 34 bildende Künstler*innen, Musiker*innen, Dichter*innen, Schulklassen und weitere kreative Menschen wollen in dem Kunstwettbewerb "ErinnerungsRÄUME – Orte des Leidens und des Verbrechens" an das Schicksal der KZ-Häftlinge erinnern und gleichzeitig an aktuelle Fragen anknüpfen.

Mit Holzschuhen auf dem Häftlingsweg

Der Bildhauer Harald Kienle geht den "Klangspuren und Fußspuren" nach und schnitzt Holzschuhe, wie sie die Häftlinge damals auf dem Weg in die Zwangsarbeit tragen mussten. Dieser fünf Kilometer lange Häftlingsweg vom KZ in Hersbruck zu den Doggerstollen soll in verschiedenen Kunstwerken wieder sichtbar gemacht werden. So wird Harald Kienle die geschnitzten Holzschuhe am Wegesrand ausstellen, damit Interessierte in ihnen den Spuren der Häftlinge folgen können. "Erinnerungskultur fängt in einem selber an", sagt der Bildhauer Kienle, "nicht nur mit einem Denkmal." Deshalb sei das eigene Erleben wichtig.

"Es geht durch Mark und Bein"

Mit Schnitzeisen und Feilen arbeitet Harald Kienle die Holzschuhe einzeln aus einem Fichtenstamm heraus und probiert sein Erstlingswerk selber an: "Es geht mir durch Mark und Bein, wenn ich mir vorstelle, wie die Häftlinge jeden Tag die Strecke in solchen Schuhen gelaufen sind. Wenn ich ein paar Schritte mache, merke ich schon wie belastend das ist." Der Künstler sucht über sein Werk nicht nur die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem historischen Geschehen, sondern auch das körperliche Nachempfinden. Der Gang in den Holzschuhen und vor allem deren Klang begleiten die schweren Gedanken.