"Krapfenschmaus": Mehr als 25.000 Krapfen für den guten Zweck

Über 25.000 Krapfen Mitglieder der Lions Clubs Hof und Naila am heutigen Donnerstag für den guten Zweck verteilt. Unter dem Namen "Krapfenschmaus" hat die Aktion zu Faschingsstart bereits Tradition.

Dank Krapfenschmaus: Neues Auto für die BRK-Hundestaffel

Die Idee: Unternehmen können Krapfen für die Belegschaft bestellen, bekommen sie vom Lions Club geliefert und pro Krapfen gehen 50 Cent an einen guten Zweck. In diesem Jahr ist das die BRK-Hundestaffel. Dort wird ein neues Auto benötigt. Die Anschaffung soll unter anderem durch die Krapfenaktion unterstützt werden.

1.000 Kartons voll mit Krapfen zu Faschingsbeginn

So viele Krapfen an einem 11.11. zu bekommen sei eine kleine Herausforderung, sagt Lions-Präsident Wilhelm Puchta. Aber zahlreiche Bäckereien aus der Region haben auch dieses Mal mitgemacht und mitgeholfen. Zahlreiche Mitglieder der Clubs haben in ihren Privatautos die 1.000 Kartons voller Krapfen verfahren. "Der Zusammenhalt ist einfach großartig", freut sich der Präsident.

Krapfen bringen 13.000 Euro

260 Unternehmen standen heute auf der Liste. Nicht nur aus Hof und dem Landkreis. Sondern auch aus Bayreuth und sogar Bamberg gab es Bestellungen. Am Ende sind so um die 13.000 Euro zusammengekommen. Die Aktion soll auch im kommenden Jahr, dann zum neunten Mal, stattfinden.