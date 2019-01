vor 29 Minuten

Krapfendörfer statt Donutdörfer

Dörfer, in denen in der Mitte nichts mehr passiert: "Donutdörfer" sagt man beim Landwirtschaftministerium dazu. Stattdessen soll es in Bayern mehr "Krapfendörfer" mit lebendiger Ortsmitte geben - mit Fördergeld für Dorferneuerungen.