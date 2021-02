Krapfen selber backen: Tipps vom Augsburger Handwerksbäcker

Es herrscht Hochbetrieb In der Backstube in der Bäckerei Gesswein im Augsburger Stadtteil Haunstetten. Im hinteren Teil brutzelt die Fettpfanne, es duftet nach frischgebackenen Krapfen, Bäcker Christoph Mayer steht vorne am Backtisch und formt aus hellem Hefeteig kleine, ca. 50 bis 70 Gramm schwere Kugeln, die er auf ein Backblech setzt. Eine Stunde zuvor hat er den Teig mit einem Vorteig angesetzt, kräftig durchgeknetet und dann gehen lassen. Das Wichtigste beim Krapfenmachen, sagt der Backexperte, ist Geduld: Immer wieder muss der Teig für kurze Zeit ruhen.

So entsteht der weiße Rand bei den Krapfen

Sobald die Teiglinge ihren Umfang verdoppelt haben nimmt sich Mayer die Kugeln wieder vor, und drückt sie erst mal mit dem Handrücken platt. Das hat einen Grund: Dann nämlich drehen sie sich in der Fritteuse nicht, sondern bleiben auf einer Seite liegen und bekommen den typischen weißen Rand. Im heißen Fett bleiben die Krapfen dann fünf bis acht Minuten. Christoph Mayer empfiehlt Sonnenblumenöl zum Ausbacken, das ist regional erzeugt und bekömmlicher als anderes Frittierfett.

Hilfe aus China zum Krapfen Backen

Was hilfreich ist zum Umdrehen, sind Holzstäbchen vom Chinesen, sagt Christoph Mayer. Damit kann man die Krapfen prima wenden. Wichtig: Die spätere Oberseite wird zweimal gebacken, so wirft der Krapfen keine Falten. Dann kommen die knusprigen Ballen auf ein Blech zum Abtropfen.

Erdbeere, Aprikose, Himbeere, Johannisbeere – der Krapfen mag alle

Jetzt können sie gefüllt werden, am besten mit einer Tortentülle, als Klassiker gilt Hagebuttenmarmelade. Bäcker Christoph Mayer empfiehlt gern Himbeer-Johannisbeermarmelade wegen der leicht säuerlichen Note. Und er hat noch einen Tipp: „Am besten die Marmelade mit einem Handmixer glattrühren, nicht direkt aus dem Glas verwenden“. Danach mit Puderzucker bestäuben. Wer keinen Zuckermund mag, kann Zimtzucker nehmen. Und obwohl er jeden Tag an die 200 Krapfen fertigt, hat Handwerksbäcker Christoph Mayer immer noch Lust darauf, einen zu essen. „Da weiß ich, was drin ist und dass ich ihn gut vertrage, natürlich esse ich da jeden Tag einen“