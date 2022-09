Kranzniederlegung in Nürnberg für NS-Opfer

Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus legen der Vorsitzende des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, Erich Schneeberger, und der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am heutigen Donnerstag Kränze in Nürnberg nieder. Während des siebten Reichsparteitags der NSDAP wurden im Jahr 1935 die Rassegesetze durch den am Frauentorgraben tagenden Reichstag erlassen. Dort steht nun ein Denkmal für die NS-Opfer. Teil des Reichsparteitags war damals das rassistische und antisemitische "Blutschutzgesetz", das Eheschließungen zwischen Juden und sogenannten "Deutschblütigen" verbot. Zudem würdigte das "Reichsbürgergesetz" alle Menschen jüdischen Glaubens zu Staatsbürgern mit eingeschränkten Rechten herab, heißt es in der Mitteilung.

Sinti und Roma 1936 den "Nürnberger Gesetzen" unterworfen

Auf direkte Anweisung von Reichsinnenminister Frick vom 3. Januar 1936 wurden Sinti und Roma – so wie bereits jüdische Menschen – den diskriminierenden Bestimmungen der "Nürnberger Gesetze" von 1935 unterworfen. Verbindungen zwischen Sinti/Roma und Nicht-Sinti/Roma wurden untersagt und unter Strafe gestellt. Zahlreiche Angehörige der Minderheit wurden in der Folgezeit in Konzentrationslager deportiert und ermordet.