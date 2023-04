> Traditionsgasthaus im Oberallgäu brennt: Löscharbeiten schwierig

Noch nicht unter Kontrolle: Das Feuer, das in der Nacht zum Ostermontag in Kranzegg im Oberallgäu ausgebrochen war, ist noch immer nicht komplett gelöscht. Warum die Löscharbeiten an dem traditionellen Gebäude so schwierig sind.