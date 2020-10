Kranunfall: Polizei geht von "Materialermüdung" aus

Nach dem tragischen Unfall mit einem Baukran im Münchner Stadtteil Bogenhausen hat die Polizei erste Erkenntnisse: Den Ermittlungen zufolge gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ein Stahlträger am Kran nachgegeben hatte. Fehler in den Arbeitsabläufen könne man dagegen derzeit ausschließen, so ein Sprecher. Wie alt der Kran war, ist aktuell nicht bekannt. Er sollte an diesem Donnerstag abgebaut und untersucht werden, um die genaue Unfallursache zu klären.

32-Jähriger weiter in kritischem Zustand

Bei dem Unfall am Mittwoch war der mehr als 20 Meter hohe Kran bei der Demontage auf dem Flachdach eines Bürogebäudes im Arabella-Park umgestürzt. Der 30 Jahre alte Kranführer sowie ein 32-jähriger Bauarbeiter wurden dabei sehr schwer verletzt. Die beiden Männer mussten umgehend künstlich beatmet werden. Der Zustand des Kranführers sei inzwischen stabil, der Zustand des 32-Jährigen sei weiterhin kritisch, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.

Gesamter Sachschaden steht noch nicht fest

Der Schaden allein am Kran liege im niedrigen sechsstelligen Bereich, der am Gebäude stehe noch nicht fest, so die Polizei. Der Kran soll bald entfernt werden.