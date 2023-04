Schwabens Hausärzte rechnen mit volleren Wartezimmern

In den vergangenen drei Jahren reichte bei leichteren Atemwegserkrankungen ein Anruf beim Arzt, um sich krankschreiben zu lassen. Damit wollte man während der Corona-Pandemie Ansteckungen im Wartezimmer vermeiden und insbesondere chronisch kranke Menschen schützen. Diese Regelung ist im März ausgelaufen. Seit April heißt es nun wieder: Auch wer erkältet ist und für seinen Arbeitgeber eine Bescheinigung braucht, muss wieder den Arzt aufsuchen.

Schwäbischer Hausärzteverband rechnet mit volleren Wartezimmern

So voll wie vor der Pandemie werde es wohl werden, vermutet Stefan Gramlich, Hausarzt in Blaichach und Schwaben-Chef im Bayerischen Hausärzteverband. Für viele Patienten wird die neue alte Regelung erst einmal eine Umstellung. Sie haben sich an den einfachen Weg gewöhnt, sagt Gramlich, bei einer Erkältung und einem leichten Husten nur in seiner Praxis anzurufen.

Diese Möglichkeit wurde von der Politik nicht verlängert. Der Oberallgäuer Hausarzt beklagt, das müsse er nun vielen seiner Patienten aufwändig erklären. Dafür gehe "sehr viel Sprechstundenzeit verloren".

Alternative: Videosprechstunde

Aber auch für Erkältungspatienten gibt es weiterhin eine Alternative zum Arztbesuch: ein Termin in einer Videosprechstunde. "Ganz unabhängig von der Pandemiesituation können Versicherte eine Krankschreibung auch bei einer Videosprechstunde erhalten – nicht nur bei leichten Atemwegserkrankungen", erläutert Josef Hecken, der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesauschusses. Die Krankschreibung per Videosprechstunde ist grundsätzlich möglich, wenn die Arbeitsunfähigkeit ohne eine körperliche Untersuchung beurteilt werden könne, so Hecke.

Neupatienten kann eine Arztpraxis per Videosprechstunde für bis zu drei Kalendertage krankschreiben. Hat man die Praxis schon einmal besucht, so kann man sich das Attest auch für bis zu sieben Kalendertage ausstellen lassen.