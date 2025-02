Krankheitswellen: Wie sich Influenza und Corona ausbreiten

Wie und wo breiten sich Influenza und RSV aus? Hier werfen wir einen Blick auf die Situation in bayerischen Städten. Klicken Sie sich durch unsere interaktiven Grafiken.

"Die Grippewelle dürfte auf ihrem Hochpunkt sein", sagte Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar im Interview mit BR24. Ungewöhnlich sei das jedoch nicht. "Tatsächlich kommt die echte Grippesaison, also die Influenza, eher Ende Dezember. Im Januar erreicht sie dann ihren Höhepunkt und flacht ab Februar auch wieder ab." Aktuell steigen die Infektionen mit Atemwegserkrankungen in allen Altersgruppen – besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche.

Arztbesuchen wegen Atemwegsinfekten nehmen zu

Das lässt sich beispielsweise aus der sogenannten Konsultationsinzidenz ablesen. Sie erhebt die Arztbesuche aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Neben Influenza zählen hierzu unter anderem auch Corona (auch Covid oder SARS-CoV-2 genannt) oder Erkrankungen am RS-Virus. Das RKI berechnet diese Inzidenz wöchentlich und stellt sie im Wochenbericht der akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) zur Verfügung.

In der interaktiven Grafik können Sie sich die Arztbesuche je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Bayern im Zeitverlauf ansehen sowie die aktuelle Verteilung in den jeweiligen Altersgruppen.