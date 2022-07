Krankes Personal: Betrieb im Klinikum Erding eingeschränkt

Zahlreiche Krankheitsfälle beim Personal schlagen derzeit auf den Betrieb des Klinikums Erding durch. Ungewöhnlich viele der 800 Beschäftigten sind krank. Laut Klinik ist die Notfallbetreuung aber nicht betroffen.

140 Krankmeldungen pro Tag und viele offene Stellen

Derzeit müssen durchschnittlich 140 Krankmeldungen pro Tag kompensiert werden, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Hinzu komme, dass viele offene Stellen mangels Bewerbern nicht besetzt werden können.

Eine Station wurde geschlossen - die Notaufnahme verstärkt

Mittlerweile sei eine Station komplett geschlossen, andere könnten nur in eingeschränktem Umfang betrieben werden. Auch könnten derzeit nicht alle planbaren Operationen durchgeführt werden. "Die Notfallversorgung kann jedoch in jedem Fall aufrecht erhalten werden", betont Krankenhausdirektor Dirk Last. Um dies sicherzustellen, sei das Personal der Notaufnahme aus anderen Bereichen zusätzlich verstärkt worden .

Kreistag beschließt höhere Zulage und ein Notfallprämie

Wegen der schwierigen Situation wurde vergangenen Freitag bereits eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einberufen, eine weitere soll diese Woche folgen. Unterdessen hat der Krankenhausausschuss des Kreistags unter anderem beschlossen, die Erding-Zulage auf 270 Euro zu verdoppeln und eine Notfallprämie von 150 Euro einzuführen. Diese bekommen Beschäftigte, wenn sie für erkrankte Kolleginnen und Kollegen einspringen und so dafür sorgen, dass die Mindestbesetzung eingehalten werden kann.

Agentur soll nach Personal suchen

Außerdem wird geprüft, ob Räume für die Kinderbetreuung eingerichtet werden können, um "insbesondere die von Schichtbetrieb betroffenen Mitarbeitenden bestmöglich in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen zu können", so das Landratsamt. Um zusätzliches Personal zu finden, wird eine entsprechende Recruiting-Agentur eingeschaltet.