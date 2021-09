Krankenwohnung für Obdachlose: Wo wird man gesund ohne Zuhause?

Wenn Obdachlose krank werden, können sie zwar im Krankenhaus behandelt werden. Sie müssen zum Auskurieren aber dann wieder auf die Straße, denn ein Zuhause haben sie nicht. Deshalb hat der katholische Männerfürsorgeverein in München jetzt zwei neue Wohnungen eingerichtet, in denen sich kranke Obdachlose erholen können. Diese Woche wurden sie offiziell eingeweiht. Das Projekt ist das erste seiner Art in Bayern.

Ohne Krankenwohnung wieder zurück auf die Straße

Konkret schaut das so aus: Sozialpädagoge Stefan Nitschke besucht jeden morgen Tam Nguyen, der gerade in einer der Krankenwohnungen in München lebt. Seit drei Wochen kuriert sich der gebürtige Vietnamese hier aus, weil er einen Schlaganfall hatte.

Bevor Tam Nguyen krank geworden ist, war er obdachlos. Zuvor hatte er schon mal drei Schlaganfälle, nach denen er jedes Mal unmittelbar wieder auf die Straße zurückkehrte. Dieses Mal war es so schlimm, dass er immer noch halbseitig gelähmt ist. Ohne Hilfe würde er gerade nicht zurechtkommen, die neue Krankenwohnung ist für ihn die Rettung.

Katholische Männerfürsorge unterstützt im Alltag

Stefan Nitschke arbeitet für den katholischen Männerfürsorgeverein und hilft Tam Nuguyen nicht nur im Alltag, beim Einkaufen, Essen zubereiten oder Formulare ausfüllen. Er fährt den Vietnamesen auch regelmäßig zu Ärzten und zur Physiotherapie. Dem 61j-Jährigen geht es mittlerweile schon etwas besser. Langsam lernt er wieder zu gehen und kleine Tätigkeiten im Haushalt selbst zu erledigt.

Stefan Nitschke freut sich, dass sich Tam Nuguyen durch die Hilfe erholt: "Wir bauen Schritt für Schritt die Lebenskompetenzen wieder auf. Das fängt bei kleinen Sprachkompetenzen an, zum Beispiel wie stelle ich eine Frage auf Deutsch. Das zweite ist die Motivation: Man muss ihnen immer wieder Mut machen", sagt Stefan Nitschke. "Vor drei Wochen war Tam Nuguyen noch ganz wortkarg, fast depressiv würde ich sagen und jetzt ist er gut gelaunt und optimistisch. Also es wirkt, was wir hier tun."

Erzdiözese München-Freising finanziert Wohnungen

Finanziert wird das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt vom Erzbistum München und Freising mit rund 430.000 Euro. Dass es einen Bedarf an diesen Wohnungen gibt, war das Ergebnis eines Forschungsprojektes der Katholischen Stiftungshochschule in München.

Daran beteiligt ist auch Gerd Reifferscheid: "Die Risiken, wenn jemand vom Krankenhaus oder von der Arztpraxis auf die Straße entlassen werden muss, sind, dass die Leute wieder den Bedingungen des Wetters, schlechter Ernährung und der Kälte auf der Straße ausgesetzt sind." Das verzögere den Heilungsprozess enorm und könne im Extremfall auch dafür sorgen, dass die Leute auf der Straße versterben.

Bedarf in München wäre bei rund 50 Krankenwohnungen

Vier Plätze für kranke Obdachlose sind aber für eine Stadt wie München noch wenig. Trotzdem hofft Reifferscheid, dass in Zukunft noch weitere Träger in das Projekt einsteigen: "Wir schätzen, dass der Bedarf in München bei 50 Plätze, vielleicht sogar noch höher liegt."

Für Tam Nguyen war die Krankenwohnung elementar wichtig, damit er gesundheitlich wieder auf die Beine kommen kann. Wenn er wieder fit ist, möchte er nicht mehr zurück auf die Straße, sondern dauerhaft in einem Wohnprojekt des Männerfürsorgevereins unterkommen.