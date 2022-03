Krankenwagen fährt bei Viereth-Trunstadt auf Transporter auf

Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A70 bei Viereth-Trunstadt im Landkreis Bamberg. Ein Krankenwagen war dort am Mittwochnachmittag auf einen Kleintransporter aufgefahren und umgekippt. Der 19 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens und sein 44-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Krankenwagen war ohne Patienten an Bord unterwegs

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Krankenwagen war auf der Rückfahrt aus Würzburg und hatte keine Patienten an Bord. In dem Kleintransporter befand sich nur der Fahrer. Allerdings entstand nach Polizeiangaben bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 100.000 Euro, davon allein 70.000 Euro am Krankenwagen. Die A70 war während der Bergung der Fahrzeuge eineinhalb Stunden lang gesperrt.