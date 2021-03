Krankentransport mit Herzpatient an Grenze aufgehalten

In Österreich hat der Vorfall für hohe Wellen gesorgt: Ein 77-jähriger herzkranker Patient sollte von der Klinik Reutte nach Füssen verlegt werden, wo die Ärzte ihm einen Herzkatheter setzen wollten. Bei der Kontrolle am Grenzübergang Ziegelwies hielten aber deutsche Polizisten den Krankentransport auf und ließen ihn zunächst nicht passieren.

Negative Corona-Testnachweise haben gefehlt

Der Grund laut einem Polizeisprecher: Die Sanitäter konnten keinen negativen Corona-Test vorweisen. Deshalb wurde ihnen die Einreise zunächst verweigert. Außerdem sei nicht erkennbar gewesen, dass es sich um einen eiligen Krankentransport handelt. "Der Krankenwagen kam ohne Blaulicht und Martinshorn angefahren", sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. "Die Eilbedürftigkeit war nicht ersichtlich." Deshalb hätten die Beamten eine normale Kontrolle durchgeführt und die fehlenden Nachweise über einen negativen Coronatest bei den Sanitätern beanstandet.

Krankentransport darf nach einer halben Stunde weiterfahren

Erst nachdem sich die Sanitäter extra von Kollegen aus Reutte die Kopie eines Schreibens des Bayerischen Innenministeriums an die Grenze bringen ließen, dass bei Rettungsdiensten im Einsatz von einer Ahndung von Verstößen gegen Corona-Einreisebestimmungen abgesehen werden kann, ließen die Polizisten nach einer halben Stunde den Krankentransport passieren.

Das Schreiben sei seinen Kollegen nicht bekannt gewesen, räumt der Polizeisprecher ein, fügt aber hinzu: "Wenn das Fahrzeug mit Blaulicht und Sirene angekommen wäre und die Sanitäter gesagt hätten, dass es um eine Herz-OP geht und es pressiert, hätten die Beamten vermutlich anders reagiert."

Kritik vom Roten Kreuz

Ein akuter Notfall habe nicht vorgelegen, sagt der Reuttener Rotkreuz-Geschäftsführer Andreas Inwinkl. Bei einem Herzpatienten könne sich der Zustand aber innerhalb kürzester Zeit verschlechtern, deshalb dürfe man in so einem Fall keine Zeit verschwenden. "Es ist unvorstellbar, dass man einen Rettungswagen an der Grenze nicht durchlässt", sagt Inwinkl. "Wir fahren ja nicht zum Einkaufen da rüber."

Bei stabilen Herzpatienten wie im Fall des 77-Jährigen verzichte das Rote Kreuz bei Transporten eigentlich immer auf das Martinshorn, um den Patienten nicht unnötig unter Stress zu setzen. "Und eine Einsatzfahrt nur mit Blaulicht ist nicht zulässig", erklärt Inwinkl.

Bisher habe es an der Grenze noch nie Probleme wegen Coronatest-Nachweisen bei seinen Mitarbeitern gegeben, sagt der Rotkreuz-Geschäftsführer. Jeder einzelne Mitarbeiter werde regelmäßig getestet. "Wer positiv ist, ist nicht im Dienst. Die Testergebnisse werden alle digital im System erfasst. Da gibt es keinen Ausdruck", sagt Inwinkl.

Herzpatient "sicherheitshalber" mit Hubschrauber transportiert

Dem 77-jährigen Herzpatienten geht es inzwischen nach Angaben des Rotkreuz-Geschäftsführers den Umständen entsprechend gut. Der Herzkatheter konnte gesetzt werden. Als der Mann wenige Tage nach dem Vorfall erneut von Tirol ins Klinikum nach Füssen gebracht werden musste, wurde er laut Inwinkl aber sicherheitshalber mit dem Rettungshubschrauber über die Grenze geflogen.