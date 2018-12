Krankenpfleger und Gesangstalent: Thomas Stieben

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ein witziger Clip gerade nicht zur Situation der Pflege passt", sagt Thomas Stieben über seinen Song "Im Herzen der Pflege". Das Lied hat er selbst geschrieben und dafür viel mit Kollegen am Krankenhaus in Günzburg gesprochen. "Im Gespräch fingen manche an, Tränen zu vergießen, weil sie das Gefühl hatten, dem Ganzen nicht gerecht zu werden".

Marianna Melcher - Pflegerin seit 25 Jahren.

Zu sehen im Video zum Song "Im Herzen der Pflege ist unter anderem Marianna Melcher. Sie arbeitet seit über 25 Jahren im Krankenhaus in Günzburg. Das Lied sei eine gute Werbeaktion für den Beruf – und es verdeutliche, was Pflege wirklich bedeute, sagt Melcher.