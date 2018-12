Krankenkassenklagen: Leichtes Aufatmen bei Klinikchefs

Am 9. November verabschiedete der Deutsche Bundestag das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG). Darin sind viele Änderungen für die Pflege und Pflegeeinrichtungen vorgesehen, doch auch noch ein ganz entscheidender Punkt: die Verkürzung der Verjährungsfrist für Forderungen der Krankenkassen gegen Kliniken.

Klagewelle überflutete Sozialgerichte

Um ihre Ansprüche zu wahren, gingen in Bayern daraufhin innerhalb von einer Woche mehr als 14.000 Klagen bei den sieben Sozialgerichten ein, in Nürnberg waren es alleine 2.000, in Würzburg 500. Die beklagten Krankenhäuser rechneten bundesweit mit 200.000 Klagen und Rückforderungen der Krankenkassen in Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro.

Zum größten Teil beziehen sich die Klagen auf Rückforderungen für zu viel gezahlte Leistungen für die Behandlung von Schlaganfallpatienten auf sogenannten Stroke-Unit-Stationen. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml sah die Versorgung der Schlaganfallpatienten in Gefahr. Das Bundesgesundheitsministerium musste handeln, berief deshalb einen runden Tisch unter anderem mit Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband der Krankenkassen (GkV) ein. Nun gibt es die Empfehlung, die Klagen gegen die Krankenhäuser zurückzunehmen. Das Bundesministerium sieht sogar den Streit beigelegt. Die Zeit jedoch wird erst zeigen, ob und wie viele Klagen wirklich zurückgenommen werden.

Gut gemeint, aber das Gegenteil bewirkt?

Mit dem neuen Gesetz und der neu festgelegten Verkürzung der Verjährungsfristen wollte das Bundesgesundheitsministerium eine Klagewelle verhindern, doch genau das Gegenteil ist eingetreten. In vielen Fällen geht es um ein Urteil des Bundessozialgerichts, dass die Transportzeiten für Schlaganfallpatienten von regionale in überregionale Stroke-Unit-Zentren verkürzt. Kliniken, die nach dem neuen Urteil diese Zeit nicht einhalten können, bekommen für alle Patienten, die auf ihrer Schlaganfall-Station behandelt werden, keine extra Vergütung mehr. Dies kann auch vier Jahre rückwirkend durch die Krankenkassen eingefordert werden, das legte das Urteil ebenfalls klar fest. Um diese Ansprüche nach der Verkürzung der Verjährungsfristen zu wahren, überfluteten Anfang November die Krankenkassen die Gerichte mit Klagen.

"Der Bundesgesetzgeber hat in einer Hau-Ruck-Aktion mit der Verkürzung der Verjährungsfristen bei Krankenhausleistungen eine Klagelawine ausgelöst.“ Günther Kolbe, Präsident bayerisches Landessozialgericht

30 Minuten Transportzeit oder kein Geld

Wenn Krankenhäuser spezielle Schlaganfallzentren vorhalten, die personell und technisch besonders ausgestattet sind, um die Versorgung von Patienten zu gewährleisten, erhielten sie neben dem normalen Satz eine extra Vergütung durch die Krankenkassen. Solche regionalen Stroke Units haben Kooperationen mit überregionalen, um schwere neurologische Fälle dorthin verlegen zu können. In Bayern ist das in fünf Prozent der Fälle nötig. Bisher durfte die reine Transportzeit in ein überregionales Zentrum 30 Minuten betragen. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts im Juni wurde diese Transportzeit jedoch anders definiert. Dem zufolge beginnt die Frist nun schon mit der Entscheidung des behandelnden Arztes zur Verlegung und endet mit der Übergabe an die Ärzte. Diese Zeitspanne ist jedoch für die meisten Stroke Units nicht einhaltbar. Viele Kliniken sahen deshalb ihre Schlaganfall-Stationen vor dem Aus.

Krankenkassen zahlten seitdem nur noch unter Vorbehalt oder klagen

Bereits nach dem Urteil zahlten manche Kassen gar nicht mehr oder nur noch unter Vorbehalt die Extra-Vergütung und zwar für alle Stroke-Unit-Patienten und nicht nur für die, die von einer Verlegung betroffen waren. Riesen-Rückforderungen kamen damit auf die Kliniken zu. Die sollten durch Klagen der Krankenkassen eingefordert werden. Das Urteil des Bundessozialgerichts bezog sich in erster Linie auf die Beschreibung des pauschalen Entgeltsystems für Stroke-Unit-Zentren durch das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Es legt die entsprechenden Sätze und die damit verbundenen Anforderungen an ein Krankenhaus fest. Im Zuge des neuen Gesetzes aus dem Bundesgesundheitsministerium erfolgte auch die Einfügung eines Satzes, dass mit Transport wirklich nur der reine Transport gemeint sei. Damit wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Krankenhäuser eigentlich vor Klagen schützen. Doch die Krankenkassen beriefen sich auf das Urteil des Bundessozialgerichts und wollten vorsorglich falsch berechnete Behandlungskosten zurückfordern.

"Im Falle eines externen Kooperationspartners darf die Transportentfernung (Zeit zwischen Rettungstransportbeginn und Rettungstransportende) nicht mehr als eine halbe Stunde betragen. Die Zeit zwischen Rettungstransportbeginn und Rettungstransportende ist die Zeit, die der Patient im Transportmittel verbringt.* Das Strukturmerkmal ist erfüllt, wenn die halbstündige Transportentfernung unter Verwendung des schnellstmöglichen Transportmittels (z. B. Hubschrauber) grundsätzlich erfüllbar ist. * Dieser Satz wurde zur Klarstellung eingefügt." Veränderter Text nach dem Urteil des Bundessozialgerichts.

Abwarten und Hoffen

60.000 Klageschriften wurden in den ersten Wochen nach dem neuen Gesetz bei den Sozialgerichten bundesweit eingereicht. Damit war die Justiz völlig überlastet.

"Die bayerischen Sozialgerichte erwarteten bis vor wenigen Tagen für das Jahr 2018 rund 40.000 Verfahren. Vergangene Woche gingen 14.000 gerichtskostenpflichtige Klagen zusätzlich ein." Günther Kolbe

Oft haben auch Krankenkassen eine Klage für viele strittige Abrechnungen eingereicht. So ist eine Klage in Berlin bekannt, die alleine 2.000 Abrechnungsstreitigkeiten umfasst. Die Krankenkassen und Kliniken sollen nun erst einmal prüfen, ob die Klagen fallen gelassen werden können, "sofern die neu definierten Kriterien zur Behandlung von Schlaganfall- und Geriatrie-Patienten erfüllt sind", heißt es im Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums.

"Gemeinsam haben wir eine tragfähige Lösung gefunden, die die gute Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt, ohne gleichzeitig deren Interessen als Beitragszahlende zu vernachlässigen." Johann-Magnus von Stackelberg, GKV-Spitzenverband

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht in der Einigung ein Bekenntnis zur unbestrittenen Qualität der Versorgung von Schlaganfall- und geriatrischen Patienten. Gleichzeitig sieht sie sich bestätigt, dass die Krankenhäuser korrekt abgerechnet haben.