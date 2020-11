Krankenhausgesellschaft warnt vor Finanzproblemen

Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr sind deutlich weniger Menschen wegen Symptomen eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls ins Krankenhaus gegangen, das belegen aktuelle Zahlen der AOK. Gleichzeitig ist bei den Schlaganfällen die Sterblichkeitsrate von 12 auf 15 Prozent gestiegen.

Patienten gehen aus Angst vor Ansteckung nicht ins Krankenhaus

Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Siegfried Hasenbein, ist sicher, dass viele Patienten Symptome ignoriert haben. Deshalb hofft er, dass die Krankenhäuser eine Lektion gelernt haben: "Diese unterschwellige Angst, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, weil dort ist die Infektionsgefahr so groß, weil da liegen schwer kranke Covid-infizierte Patienten, da müssen wir deutlich mehr Aufklärung betreiben als wir es im Frühjahr gemacht haben."

Situation der bayerischen Krankenhäuser schon vor Corona kritisch

Die Corona-Krise setzt gleichzeitig viele Kliniken finanziell unter Druck. In Bayern gebe es dabei eine Besonderheit, sagt der Vorstand der kommunalen Krankenhäuser im Landkreis Ansbach, Gerhard Sontheimer. Bayern stünde für viele Krankenhäuser, so Sontheimer, für kleine Krankenhäuser mit in der Regel wenig Fachgebieten und hohen Fixkosten - und zwei Drittel der bayerischen Krankenhäuser seien auch schon vor Corona defizitär gewesen.

Im Landkreis Ansbach, wo Sontheimer Chef von drei Klinik-Standorten ist, läuft es bislang so wie in vielen anderen Teilen Bayerns: Die Kommune gleicht die Defizite aus. Doch mit der Corona-Krise dürften die Steuereinnahmen auch der Kommunen sinken, befürchtet Sontheimer. Er hat deshalb eine klare Forderung: "Wir brauchen ein anderes Vergütungssystem."

Fallpauschalen: Je mehr operiert wird, desto mehr Geld gibt es

Die Bezahlung der Krankenhäuser müsse weg von den jetzt geltenden Fallpauschalen, fordert Sontheimer. Denn sie führen dazu, dass Krankenhäuser mehr Geld bekommen, wenn sie möglichst viel operieren und möglichst viele Patienten behandeln. Der Ansbacher Klinikchef nennt ein Beispiel, das seiner Ansicht nach jedem klarmachen müsste, dass das ein Irrweg ist:

Für die Behandlung von schweren Verbrennungen müsse es eine ausreichende Zahl von spezialisierten Behandlungsplätzen geben, sagt Sontheimer: "Die Verbrennungsbetten, die müssen so finanziert sein, dass das Vorhalten der Verbrennungsbetten finanziert wird und dass man nicht an jedem einzelnen verbrannten Patienten Geld verdient wird, sodass man möglichst viele verbrannte Patienten braucht."

Finanzierung muss unabhängig von der Zahl der Behandlungen sein

Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft will sich noch deutlicher für eine Finanzreform stark machen. Das sei eine Aufgabe spätestens für die nächste Wahlperiode, sagt ihr Geschäftsführer Siegfried Hasenbein. Das bedarfsnotwendige Krankenhaus müsse seine Vorhaltekosten voll finanziert bekommen, seine Infrastruktur, ohne dass es dafür viele Patienten behandeln müsse.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml erklärt, es gebe auf Bundesebene bereits eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzen. Die Diskussionen dort seien allerdings "coronabedingt derzeit ins Stocken geraten", heißt es aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium.