Krankenhausessen: Wird es künftig noch schlechter?

Krankenhausessen hat in Deutschland – auch schon zu Prä-Krisen-Zeiten - einen schlechten Ruf. Es mangelt oft nicht nur am Geschmack, sondern auch an Qualität und Auswahl. Mangelernährung bei Klinikpatienten und Pflegeheimbewohnern kann sogar ein "relevantes Gesundheitsproblem" darstellen, so der Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zur "Ernährungssituation in Krankenhäusern und Pflegeheimen".

Augustinum Klinik: Eine Million Euro mehr für Lebensmittel

Jetzt steigen die Lebensmittelkosten, was sich auch auf die finanzielle Lage der Kliniken auswirkt. Zum Beispiel bei der Augustinum Gruppe in München. Hier habe man bereits etwa eine Million Euro mehr für Lebensmittel ausgegeben als noch im Vorjahr, so Christoph Specht, der Leiter der Gastronomie am Augustinum ist. "Der Einkauf von Lebensmitteln insbesondere hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch erhöht. Wir sehen Preissteigerungen zwischen 15 und 50 Prozent", sagt Specht.

3,84 Euro für Lebensmittel pro Tag und Patient

Noch im Jahr 2018 lagen die Lebensmittelkosten in deutschen Krankenhäusern bei 3,84 Euro pro Tag und Patient, so das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI). Ein unbestreitbar geringer Preis, wenn daraus eine Mahlzeit entstehen soll, die den Genesungsprozess des Patienten unterstützt. Jetzt ist alles teurer geworden, aber das Geld, das dem Krankenhaus zur Verfügung steht ist – zumindest vorerst – gleichgeblieben. Die Summen, die Krankenhäuser von Krankenkassen pro Patient, beziehungsweise pro Diagnose bekommen – also die sogenannten Fallpauschalen – werden für das darauffolgende Jahr verhandelt. Jetzt müssen Krankenhäuser in Vorleistung gehen.

Bund schnürt Paket gegen steigende Kosten

Eduard Fuchshuber von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft schildert "explodierende Kosten" und eine dadurch "katastrophale finanzielle Lage der Kliniken". Dagegen soll ein Maßnahmenpaket helfen, das die Bundesregierung für die Entlastung der Bürger und der deutschen Wirtschaft geschnürt hat, erklärt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von BR24. Das könnte auch dem erwartbaren Defizit in Kliniken durch die steigenden Preise entgegenwirken.

Verbraucherexperte: Krankenhausessen macht krank

Doch das heißt nicht, dass die Qualität der Krankenhausverpflegung sichergestellt ist. Verbraucherrechtsexperte Martin Rücker kritisiert in seinem Buch "Ihr macht uns krank", dass sich Patientinnen und Patienten nicht darauf verlassen können, dass "das Standardessen gewissen Mindestanforderungen genügt, es also ausgewogen zusammengestellt ist und der übliche Bedarf an Nährstoffen gedeckt wird". Dabei gibt es ebensolche Qualitätsstandards, entwickelt von der DGE und in Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Doch diese sind nicht verpflichtend.

Qualitätsstandards für Klinikessen sind nicht verpflichtend

Krankenhäuser könnten ihre Strukturen entlang dieser Qualitätsstandards überprüfen und zertifizieren lassen. Aber die Umsetzung der Standards liegt vollkommen im Ermessen der Träger. "Die Kliniken sind im Rahmen ihrer Organisationseinheit selbst für die Verpflegung im Krankenhaus verantwortlich", argumentiert das Gesundheitsministerium. Die Bundesregierung plane, das so beizubehalten. Es sollen weiterhin keine verpflichtenden Ernährungsteams in Kliniken vorgeschrieben werden, so das Ministerium auf BR24-Anfrage.

Ministerium will zu Krankenhausessen forschen

Im Augustinum in München wird für die Patienten und Bewohner der zugehörigen Seniorenresidenz frisch und gesund gekocht. Wegen der zusätzlichen Einnahmen durch die Seniorenresidenz geht es der Klinik finanziell dabei noch vergleichsweise gut. Andere Kliniken haben es weitaus schwerer. Stellt sich nun die Frage, ob mangels Geld in der Qualität der ohnehin schon vielfach kritisierten Patientenverpflegung, weitere Abstriche gemacht werden müssen. Und das wird sich wohl bald zeigen. Denn jüngst wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Forschungsvorhaben zu diesem Thema angekündigt.