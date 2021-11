Krankenhausampel springt in Schweinfurt auf rot

Die Stadt Schweinfurt hat am Samstag amtlich bekannt gegeben, dass die im Bereich der Integrierten Leitstelle Schweinfurt zur Verfügung stehenden Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind und zugleich im Stadtgebiet von Schweinfurt die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen den Wert von 300 überschritten hat. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit.

Änderungen bei den Kontaktregeln

Aktuell hat Schweinfurt einen Inzidenzwert von 317,0. Damit gelten ab Sonntag die vorgesehenen Maßnahmen entsprechend der roten Stufe der Krankenhausampel. Das hat zur Folge, dass Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich sind, nur mit 2G zugänglich sind. Also nur für Geimpfte und Genesene, nicht für Getestete. Ausgenommen werden hier die Gastronomie, Beherbungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibt es bei 3G plus.

Regelungen für Hochschulen und Betriebe

In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archiven gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G). Die Zugangsregelung 3G (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten im Falle der roten Stufe außerdem für alle Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, andere Beschäftigte oder sonstige Personen). Das gilt allerdings nicht für den Handel und den ÖPNV.

Konsequenzen für Quarantäne

Die häusliche Quarantäne für enge Kontaktpersonen endet grundsätzlich nach zehn Tagen. Nach der "Allgemeinverfügung Isolation" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ist eine vorzeitige Beendigung möglich, sofern der enge Kontakt zu dem bestätigten COVID-19-Fall mindestens sieben Tage zurückliegt, keine für COVID-19 typische Krankheitszeichen aufgetreten sind und ein frühestens nach sieben Tagen durchgeführter Test negativ ist. Im Fall eines regional hohen Ausbruchsgeschehens ist jedoch die Möglichkeit vorgesehen, eine abweichende Regelung zur Beendigung der Quarantäne für enge Kontaktpersonen und Hausstandsmitglieder zu treffen.

Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Schweinfurt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Schweinfurt durch die neue Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht. Damit entfällt ab morgen, 7. November die Möglichkeit der vorzeitigen Freitestung. Die Ausnahmebestimmungen für geimpfte und genesene Personen bleiben unberührt.

Impfappell an die Bevölkerung

Die Pandemie nimmt erneut Fahrt auf, das zeigen die täglich steigenden Neuinfektionen. Und die Konsequenz sind die nun wieder verschärften Regelungen. Ausgebremst werden kann diese Entwicklung nur mit einem stärkeren Impffortschritt. Während bei einigen die Immunität bereits wieder nachlässt, sind andere noch gar nicht geimpft. Die Stadt Schweinfurt appelliert daher eindringlich an alle Bürger, die Impfangebote anzunehmen.

Die Impfstelle in der Stadtgalerie sowie das Impfzentrum auf dem Volksfestplatz haben ihre Öffnungszeiten bereits erweitert: Beide Anlaufstellen sind Montag bis Freitag, jeweils von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind vor allem Haus- und Betriebsärzte erste Ansprechpartner für alle, die sich impfen lassen möchten und alle, die eine Auffrischimpfung benötigen.