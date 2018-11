Krankenhaus-TÜV: Zwei unterfränkische Kliniken beanstandet

In der bundesweiten Kranken-Studie, die von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, sind Daten von mehr als 1.000 Kliniken ausgewertet worden. Bei rund 70 Kliniken wurden Qualitätsmängel festgestellt, darunter auch zwei Häuser in Unterfranken: die Klinik Kitzinger Land und die Haßberge-Kliniken in Haßfurt.

Klinik Kitzinger Land: "Tippfehler" statt Qualitätsmängel bei Geburtshilfe

In Kitzingen ärgert sich der stellvertretende Vorstand Dr. Uwe Pfeiffle über die Veröffentlichung der Studie. Denn eine Stellungnahme hierzu sei vom zuständigen Ministerium erst bis 23. November angefordert worden. Pfeiffle sieht sich in der Lage, die beanstandeten Qualitätsmängel im Bereich der Geburtshilfe zu entkräften. Der Vorwurf: Bei einer Frühgeburt sei nicht wie vorgeschrieben ein speziell ausgebildeter Kinderarzt hinzugezogen worden.

Tatsächlich, so Pfeiffle, habe aber gar keine Frühgeburt vorgelegen. Vielmehr habe sich die Hebamme nur bei der Eingabe des errechneten Geburtstermins in den Computer um einen Monat vertippt. Das Kind sei gesund mit 3.060 Gramm zum errechneten Zweitpunkt mit Kaiserschnitt entbunden worden.

Fehldiagnose bei Brustkrebs-Untersuchung in Haßfurt

In Haßfurt räumt die Krankenhausleitung ein, dass es bei einer Brustkrebs-Untersuchung zu einer Fehldiagnose gekommen sei. Der Arzt habe die Patientin mit dem Verdacht auf eine gutartige Wucherung zu einer Gewebe-Entnahme an das Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt überwiesen. Wie dann aber eine Laboruntersuchung ergeben hat, handelte es sich doch um Brustkrebs.