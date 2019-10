Krankenhaus Schwandorf für Intensivtagebuch ausgezeichnet

Das Barmherzige Brüder Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf wurde zum zweiten Mal für das sogenannte Intensivtagebuch ausgezeichnet. Die Idee zu dem Buch hatte ein Pfleger des Krankenhauses. Vergangene Woche erhielt St. Barbara in Berlin den KU Award für die "Beste Patientenkommunikation". Bereits Mitte Oktober gewann das Krankenhaus den internationalen KlinikAward für das "Beste Patientenmarketing".

Was ist passiert als ich im Koma lag?

Das Intensivtagebuch soll Patienten helfen, die in ein künstliches Koma versetzt oder über einen längeren Zeitraum beatmet werden mussten. Oft würden die Patienten nach ihrer Behandlung fragen, was während dieser Zeit passiert ist, so Caroline Kappes, Sprecherin des St. Barbara Krankenhauses. Um das Geschehen auf der Intensivstation nachvollziehen zu können, hat Pfleger Wolfgang Wack über Monate hinweg ein Intensivtagebuch konzeptioniert.

Pfleger Wolfgang Wack hatte die Idee

Das Tagebuch wird während des Aufenthalts auf der Intensivstation von Pflegepersonal, Ärzten oder Angehörigen geführt. Darin werden der Aufenthalt, der Krankheitsverlauf und die verschiedenen Entwicklungsschritte des Patienten beschrieben. Aber auch die Angehörigen können Notizen, Bilder oder Zeitungsausschnitte einkleben oder aufschreiben.

"Mit Hilfe eines persönlichen Tagebuchs ermöglichen wir jedem Patienten, der längere Zeit bei uns auf Intensiv liegt und sediert wurde, diese Zeit nachzuverfolgen und zu verstehen" Wolfgang Wack, Pfleger

Darum sei ihm auch wichtig gewesen im Tagebuch einige Fachausdrücke zu erklären. Denn jeder solle genau verstehen, was mit ihm passiert ist.

Idee soll von anderen Krankenhäusern übernommen werden

Durch die Branchen-Preise wird das Intensivtagebuch auch bei anderen Krankenhäusern bekannt. Manche Krankenhäuser wollen die Idee übernehmen, was das St. Barbara-Team sehr freut, so Kappes. Die Idee zu kopieren sei ausdrücklich erlaubt, damit noch mehr Patienten geholfen werden kann. Ein Krankenhaus habe das Tagebuch zum Beispiel schon bei der Geburt von Frühchen angewendet, sodass die Kinder später nachvollziehen können, was in den ersten Tagen ihres Lebens auf der Krankenhausstation und sonst in der Welt passiert ist.