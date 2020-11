Krankenhaus Schongau: Corona-Ausbruch soll aufgeklärt werden

Ein Corona-Ausbruch in beachtlicher Dimension und das ausgerechnet in einer Klinik. Den Verantwortlichen im Krankenhaus Schongau ist es wichtig, Vertrauen zu erhalten beziehungsweise neu aufzubauen. Deshalb müsse man Transparenz schaffen. Das sagte Sprecherin Susanne Heintzmann dem Bayerischen Rundfunk. Das Krankenhaus schaltete daher die Ermittlungsbehörden ein, um eine lückenlose Aufklärung anzustoßen.

Mehr als 100 Infizierte

Vor zwei Wochen war es in der Klinik Schongau im Landkreis Weilheim-Schongau zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Mittlerweile hat sich die Zahl der Infizierten weiter erhöht. Nach derzeitigem Stand sind 88 Mitarbeiter und 14 Patienten an Covid19 erkrankt. Auch die Zahl der Corona-Todesfälle hat sich erhöht. Fünf Patienten sind demnach gestorben. In welchem Zusammenhang die Todesfälle mit dem Infektionsgeschehen in dem Krankenhaus stehen, ist derzeit unklar. Bei den fünf Verstorbenen handelt es sich um Patienten vom Krankenhaus Schongau, soviel ist derzeit klar. Ob sie bereits mit einer Corona eingeliefert wurden oder ob sie sich erst in der Klinik angesteckt hatten, ist nicht bekannt.

Klinikleitung will am Nachmittag informieren

In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung und einer anschließenden Pressekonferenz will das Management der Klinik am Nachmittag über alle Fakten informieren. Thema soll dabei auch sein, wie es überhaupt zu der Masseninfektion kommen konnte. Die hohe Zahl von 88 infizierten Mitarbeitenden, davon viele im patientennahen Bereich, macht den Fall Schongau einzigartig in Deutschland.