Krankenhaus-Personal: Bayern zahlt noch bis Ende Mai Verpflegung

Die Staatsregierung übernimmt noch bis Ende Mai die Verpflegungskosten für alle Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Bayern. Das bestätigte das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage. Demnach endet die Kostenübernahme zum 31. Mai, die entsprechenden Anträge können noch bis 15. Juni rückwirkend gestellt werden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Maßnahme im März als Zeichen der Wertschätzung in der Corona-Krise bekanntgegeben. Seit Anfang April zahlt der Freistaat 6,50 Euro pro Mitarbeiter und Tag. Das gilt laut Gesundheitsministerium "solange die Herausforderung durch die Corona-Pandemie alle Kräfte so umfassend in Anspruch nimmt“. Die Regelung umfasst sämtliche Mitarbeiter in Krankenhäusern, Universitäts- und Reha-Kliniken sowie Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Freistaat.