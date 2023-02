Krankenhaus Oberviechtach: "Schließung stand nicht zur Debatte"

Ungewohnt viele Interessierte haben sich am Donnerstagabend im Emil-Kemmer-Haus in Oberviechtach im Landkreis Schwandorf zum Bürgerdialog zusammengefunden. Rund 140 Personen waren anwesend, laut Bürgermeister Rudolf Teplitzky "so viele wie noch nie beim Bürgerdialog". Der Grund für das große Interesse: Der Trägerwechsel im Krankenhaus Oberviechtach, das sich als "Grund- und Regelversorger für die Region Oberpfälzer Wald" positioniert. Der momentane Klinikbetreiber Asklepios soll ab dem 1. April durch die IWG-Unternehmensgruppe ersetzt werden.

Neubau, Ärztehaus und Übernahme aller Mitarbeiter

Wie Johann Bachmeyer, Regionalgeschäftsführer von Asklepios, und Dr. Uwe Natter vom Vorstand der IWG den Besuchern erklärten, soll der bisherige Betreiber Asklepios für zehn weitere Jahre die Klinik managen. Die Personallage soll von dem Trägerwechsel unberührt bleiben. Laut dem IWG-Vorstand Natter soll jeder der Mitarbeitenden übernommen werden.

Die IWG plant als Träger vor allem die ambulante Versorgung auszubauen und zu übernehmen. Für rund 22 Millionen Euro soll die bestehende Klinik saniert werden. Baubeginn soll 2024 sein, die Fertigstellung ist bis 2027 geplant. Das anliegende leerstehende Bettenhaus soll saniert und zu einem ambulanten Ärztehaus mit Anbindung an die Klinik werden. Dort sollen sich laut IWG Fachärzte ansiedeln, die einen höheren Patientenstrom in die Klinik bringen sollen.

Aktuell hat das Oberviechtacher Krankenhaus die Abteilungen Innere Medizin, Allgemeinchirurgie und Orthopädie/Unfallchirurgie sowie verschiedene Belegabteilungen.

Oberviechtacher bleiben weiterhin skeptisch

Landrat Thomas Ebeling betonte beim Bürgerdialog, dass eine Schließung des Krankenhauses in Oberviechtach "nie zur Debatte" stand. Man sei froh, dass die Versorgung durch die Klinik bestehen bleibe. Auch wenn Bürgermeister Teplitzky und Landrat Ebeling zufrieden mit den Plänen der IWG sind, zeigen sich die Oberviechtacher weiter skeptisch.

Etwa eineinhalb Stunden standen Vertreter von Stadt, Landkreis, Klinik und IWG den Bürgern Rede und Antwort. Die meisten Fragen konnten geklärt werden, die Skepsis gegenüber dem neuen Betreiber blieb jedoch bis zum Ende des Abends. Der Wunsch vieler Oberviechtacher war, dass sich der Landkreis entscheidet, die Klinik zu übernehmen und dass die Privatisierung des Krankenhauses damit rückgängig gemacht wird.

Nicht wirtschaftlich: jährliches Defizit von rund einer Million Euro

Bisher lasse sich das Krankenhaus unter Asklepios nicht wirtschaftlich betreiben: Das jährliche Defizit liege bei rund einer Million Euro. Auch der Landkreis beteiligt sich momentan mit 300.000 Euro jährlich an der Klinikversorgung. Die Räume seien nicht mehr bedarfsgerecht, Strukturen haben sich geändert.

Auch die durchschnittliche Belegung der Krankenhausbetten in Oberviechtach sei zu gering. Momentan sind die Betten laut Asklepios nicht mal zur Hälfte ausgelastet. Das soll sich mit dem neuen Betreiber ändern: Die Klinik soll durch das neue Modell finanzierbar gemacht werden.

Zustimmung steht noch aus

Die IWG ist ein mittelständisches Unternehmen mit 93 Mitarbeitern und Sitz in Gießen. Seit ihrem 20-jährigen Bestehen entwickelt, plant, betreut oder verwaltet die IWG hauptsächlich Ärzte- und Gesundheitszentren. Für den finalen Trägerwechsel zum 1. April stehen die behördlichen Zustimmungen noch aus.