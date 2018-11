Krankenhaus in Donauwörth informiert über Hepatitis C

Nachdem die Zahl der Hepatitis-C-Infektionen bei ehemaligen Patienten der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth auf 56 gestiegen ist, lädt das Krankenhaus am Abend zu einer Informationsveranstaltung ein. Dr. Gerald Denk vom Klinikum München-Großhadern soll über Diagnostik und Therapie bei Hepatitis C sprechen.

Gesundheitsamt und Klinikleitung stellen sich Betroffenen

Auch der Geschäftsführer des Krankenhauses, Jürgen Busse wird vor Ort sein. Gesundheitsamtsleiter Rainer Mainka kündigte im Vorfeld an, über den möglichen Infektionsweg der Hepatitis-C-Fälle informieren zu wollen. Verdächtigt wird ein ehemaliger, medikamentenabhängiger Donauwörther Anästhesist. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung.

Kritik an Informationspolitik

Vergangene Woche organisierte die Hepatitishilfe Mittelfranken eine ähnliche Veranstaltung in Donauwörth. Bei der in Nürnberg sitzenden Organisation waren zuvor zahlreiche Anfragen von Betroffenen eingegangen. Während der Veranstaltung in der vergangenen Woche wurde Kritik an der Informationspolitik des Krankenhauses und des Gesundheitsamts laut.