Krankenhaus-Ampel: Was passiert, wenn sie auf Rot springt?

In Schwaben steht die Ampel auf Rot

Auf den Intensivstationen in Schwaben sei die Situation ebenfalls kritisch, sagt der ärztliche Koordinator des Regierungsbezirks, Dr. Hubert Mayer. Jedes vierte Intensivbett sei derzeit von einem Corona-Patienten belegt. Mayer kritisiert, dass bei der Einführung der Krankenhausampel versäumt worden sei, die unterschiedlichen Entwicklungen in den Regionen zu berücksichtigen. Im Süden, also in Oberbayern und Schwaben, gebe es derzeit viel mehr Covid-Patienten als in Nordbayern. Dadurch steht die Ampel in Bayern zwar auf grün, aber, so Mayer: "Wenn man es auf den Regierungsbezirk Schwaben reduziert, dann befindet sich die Schwabenampel schon seit mehreren Tagen im roten Bereich."

Die Folge: Aktuell könnten Patienten nicht mehr innerhalb des Regierungsbezirks verlegt werden. Sie werden laut Mayer nach Nordbayern verlegt.

Änderungen könnten bald kommen

Bei einer Tagung forderten die bayerischen Landrätinnen und Landräte heute, die Krankenhausampel zu regionalisieren, um vor Ort Maßnahmen anpassen zu können. In manchen Regionen gebe es kein einziges freies Intensivbett mehr.

Diese Forderung wird offenbar erhört. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte am Nachmittag, dass die Krankenhausampel Schwächen habe, weil sie regionale Besonderheiten vernachlässige. Deshalb müsse nachgebessert werden. Was genau geschehen soll, wird das Kabinett wohl kommende Woche entscheiden.