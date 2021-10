Krankenhaus-Ampel: Die Lage in mittelfränkischen Krankenhäusern

Wie dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu entnehmen ist, hat das Nürnberger Nordklinikum sowohl für beatmete als auch nicht-beatmete Patientinnen und Patienten genug freie Betten. Für beide steht die Corona-Ampel auf Grün.

In Erlanger Kliniken derzeit Corona-Ampel auf Rot

Gleichzeitig steht laut DIVI-Register die Ampel in der Nürnberger Erler-Klinik und in Erlangen im Uni-Klinikum, dem Waldkrankenhaus und in der Klinik am Europakanal in beiden Kategorien auf Rot; dort gibt es keine verfügbaren Kapazitäten. In der Hallerwiese und in Martha-Maria zeigt die Ampel Gelb.

Steigende Corona-Zahlen in Weißenburg-Gunzenhausen

Am derzeitigen Corona-Hotspot in Mittelfranken, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, steht die Ampel im Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg sowohl für beatmete als auch nicht-beatmete Patienten auf Gelb, in Gunzenhausen auf Grün. Dennoch spricht der Vorstand der Kliniken, Christoph Schneidewin, im BR-Gespräch von einer "unschönen Entwicklung". Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) derzeit bei 299,6 (Stand: 28.10.21, 8.00 Uhr). Seit zwei, drei Wochen stiegen die Zahlen stetig an, so Schneidewin.

Besorgnis über Entwicklung der Infektions-Zahlen

Derzeit befänden sich in der Klinik Altmühlfranken 15 Corona-Patienten. Drei von ihnen würden intensiv behandelt, beatmet werden müsse keiner, so der Klinik-Vorstand weiter. Die Situation sei aber schwierig geworden, vor allem, wenn man bedenke, dass sich die Zahl der Infektionen in zwei bis vier Wochen auf die Krankenhauszahlen auswirke und eine weitere Woche darauf auf die Intensivzahlen. Deshalb wird in Gunzenhausen seit heute eine Corona-Station eingerichtet.

Die Corona-Patienten in Altmühlfranken sind laut Christoph Schneidewin vor allem Geimpfte, allerdings weisen sie keine gefährlichen Symptome auf. "Diejenigen die geimpft sind, sind mit Covid da, die, die ungeimpft sind, sind wegen Covid da", so der Vorstand.

Bayerische Krankenhaus-Ampel auf Grün

Die bayerische Krankenhausampel leuchtet nach wie vor Grün, wie es der Homepage des Bayerischen Gesundheitsministeriums zu entnehmen ist. Denn es gab in den vergangenen sieben Tagen laut LGL 455 Corona-Patienten in den bayerischen Kliniken. (Stand: 28.10.2021, 8.00 Uhr). Das bedeutet, dass die aktuellen Werte unter der kritischen "Hospitalisierungsgrenze" von 1.200 neuen COVID-19-Patienten liegt. Wären es mehr Covid-19-Patienten würde sie auf Gelb schalten.

Auf Rot springt die Ampel, wenn mehr als 600 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt werden. Derzeit sind es 368, so das LGL.