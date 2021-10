Krankenhaus-Ampel: Auslastung der Intensivbetten in Oberfranken

In vielen Kliniken Oberfrankens ist die Lage der Intensivbetten aktuell entspannt. Das teilen die jeweiligen Pressestellen auf BR-Anfrage mit.

Freie Betten auf Intensivstationen in Oberfranken

Im Klinikum Bayreuth sind beispielsweise heute zwei Personen wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Insgesamt sei die Lage noch ruhig, so Pressesprecher Frank Schmälzle. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Klinikum Fichtelgebirge: Dort belegt überhaupt kein Covid-Patient eines der insgesamt 20 vorhandenen Intensivbetten. Aktuell seien in Marktredwitz und Selb noch viele dieser Plätze frei, so Pressesprecherin Peggy Kuniss-Pfeiffer im BR-Gespräch.

Corona-Hotspot: Alle Intensivbetten belegt, kein Corona-Fall

Im Kronach sieht die Lage anders aus. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 290,9 ist der Landkreis aktuell Oberfrankens Corona-Hotspot. In der Helios Frankenwald Klinik waren am Donnerstagmorgen temporär alle 14 Intensivbetten belegt. Allerdings sei auch hier kein Corona-Fall darunter gewesen, erklärt Pressesprecher Stefan Studtrucker im BR-Gespräch. Zwar gebe es an der Klinik fünf Corona-Patienten, diese würden jedoch alle auf normalen Stationen behandelt werden.

Frankenwald Klinik auch weiterhin aufnahmefähig

Trotz der hohen Auslastung der Intensivbetten werde die Frankenwald Klinik auch weiterhin aufnahmefähig sein, sollten Corona-Fälle intensivmedizinische Betreuung benötigen. In solchen Fällen könnten zum Beispiel Operationen geschoben werden. Generell habe es in der Klinik in den letzten Wochen nie mehr als sieben Patienten mit einer Covid-Infektion gegeben, so Studtrucker weiter.

Forchheim: Zahl der Intensivbetten ein "Flaschenhals"

Im Klinikum Forchheim sind gerade zehn von 14 Intensivbetten belegt. Darunter befindet sich ein Covid-19-Patient, der invasiv beatmet wird. Die Betten seien zum Teil schon wieder verplant, teilt Pressesprecherin Franka Struve mit. Auch vor Corona sei die Zahl der Intensivbetten am Klinikum Forchheim schon ein Flaschenhals gewesen. Im Mai haben in Forchheim Umbaumaßnahmen begonnen: 28 Millionen Euro werden dabei in die Klinik investiert.