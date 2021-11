Krankenhaus Aichach ächzt unter der Pandemie

Auf der Corona-Intensivstation im Aichacher Krankenhaus sind aktuell alle Betten der Corona-Intensivstation belegt. Derzeit werden sieben Covid-Patienten beatmet. Acht Plätze sind derzeit insgesamt vorgehalten für die Intensivbehandlung von Covid-Kranken. Das teilte Pflegedirektor Kai Brooksnieder auf Anfrage des BR mit. Kurzzeitig könne man noch um zwei Betten aufstocken.

Immer wieder muss die Partnerklinik in Friedberg nach Aichach Personal entsenden, um dort auszuhelfen. Denn nicht nur die Intensivstation, sondern auch Nachbarstationen sind laut Klinik voll mit Corona-Kranken, die nicht intensiv betreut werden müssen.

Aichach: Schwerpunkt-Klinik für Corona-Kranke

"Die Zahlen der Corona-Kranken sind explodiert", so der Stationsleiter der Corona-Intensivstation, Matthias Offinger. Der eher ländlich geprägte Kreis Aichach habe aktuell nahezu die gleiche Inzidenz wie der Ballungsraum Augsburg. In der Partnerklinik Friedberg wurden drei Intensivbetten und ein OP-Saal geschlossen und OPs verlegt, um mehr Kapazitäten für die Corona-Behandlung in Aichach zu schaffen. Aichach agiert als Schwerpunkt-Klinik für Covid, während Friedberg für die Regelversorgung zuständig bleibt. Täglich rufe zudem das Uniklinikum Augsburg an, ob sie Patienten verlegen könnten, so ein Mitarbeiter zum BR.

Auch Jüngere ohne Vorerkrankungen betroffen

Die Kranken in Aichach würden vom Notarzt eingeliefert oder mit starker Atemnot von Familienangehörigen in die Notaufnahme gebracht. "Die Kranken kommen querbeet, viele Menschen mit Migrationshintergrund und immer mehr sehr junge Leute", so ein leitender Mitarbeiter der Klinik. Matthias Offinger, der Stationsleiter der Aichacher Intensivstation, hat zuletzt einen erst 21 Jahre alten Patienten versorgt: "Das war der Jüngste bisher, die meisten sind in meinem Alter, Mitte 30".

Mittlerweile treffe es auch Jüngere ohne Vorerkrankung. Hier seien möglicherweise Geimpfte die Hauptüberträger, weil sie denken, das Virus nicht weiterzugeben und sich nicht mehr testen lassen, vermutet Offinger nach Gesprächen mit Betroffenen und Kollegen anderer Kliniken. Schätzungsweise 90 Prozent der Patienten auf der Intensivstation seien ungeimpft, auch wenn immer wieder Patienten mit doppelter Impfung dabei seien. Diese hätten aber einen deutlich milderen Verlauf, so Offinger.

Extreme Belastung für Ärzte und Pflegekräfte

"Wir hätten die Maskenpflicht in Bayern noch beibehalten sollen", meint Matthias Offinger. Das auch sei auch die Überzeugung vieler Kollegen anderer Kliniken in Bayern, mit denen er sich regelmäßig austausche. Für viele sei die Situation extrem belastend: "Wir haben vermutet, dass es so kommt", sagt Offinger. Und trotz aller Professionalität würden die Kollegen vermehrt verärgert darauf reagieren, dass viele Menschen die Coronaerkrankung anscheinend einfach in Kauf nehmen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen.

Sorge vor Triage-Situation

Dabei gebe es genügend andere Patienten, die intensiv betreut werden müssten. Schwerverletzte Unfallopfer etwa werden in Aichach momentan nur notversorgt und dann in andere Kliniken verlegt. Große Operationen oder Herzkatheter-Untersuchungen auch im Partnerkrankenhaus müssten ebenfalls geschoben werden. "Es geht ja nicht allein immer nur um Covid", so Offinger. Wenn die Welle so ungebrochen weiter laufe, werde es ins Triage-System gehen, "und damit um die Frage, wer bekommt die Beatmungsmaschine, der alte Patient oder der jüngere Patient?" Das Thema sei klinikintern schon besprochen worden, "aber so richtig will da noch keiner dran denken", gesteht Offinger.

Was ihm auffalle: "Viele Patienten, die wir da haben, bereuen es, dass sie sich nicht haben impfen lassen". Und nach wie vor sei die durchschnittliche Verweildauer von Corona-Patienten auf Intensiv länger als die von anderen Patienten. Während ein normaler Patient im Schnitt zwei bis fünf Tage Intensiv-Versorgung brauche, seien es bei Coronainfizierten ein bis zwei Wochen, manchmal bis zu 60 Tage.

Materialengpässe erschweren die Versorgung

Erschwerend sei im Alltag, dass es auch bereits wieder Engpässe beim Material gebe. Beatmungsschläuche und Intubationssets seien immer wieder Mangelware aufgrund von Lieferrückständen. Die Anspannung im Team sei sehr hoch, jedoch sei die Zusammenarbeit im Team und vor allem mit den Ärzten noch enger geworden, sagt Matthias Offinger. Außerdem gibt es Seelsorge-Angebote für Mitarbeiter. Auch der Kontakt zu anderen Kliniken sei intensiver geworden, man tausche sich viel aus, das helfe allen. "Meine Devise ist nach wie vor, Kopf hoch und die Kollegen bei Laune halten". Er würde sich aber auch eines wünschen: "Die Leute sollen acht darauf geben, was sie tun. Sich impfen zu lassen ist definitiv sinnvoll."

Gesundheitsamt Aichach seit Monaten ohne feste Leitung

Die Krise trifft das Aichacher Krankenhaus zu einer Zeit, in der das staatliche Gesundheitsamt ohne feste Leitung dasteht. Schon seit Wochen befindet sich die kommissarische Leiterin im Mutterschutz. Seitdem übernehmen wochenweise abgeordnete Ärztinnen das Amt.

Dazu kommt: Laut Landratsamt Aichach gibt es derzeit nicht einmal die Aussicht auf eine dauerhafte Leitung durch ärztliches Personal des Freistaats - "ein untragbarer Zustand", findet Landrat Klaus Metzger.

Neuer kommissarischer Leiter ernannt - für maximal ein Jahr

Daher habe sich der Landkreis dazu entschlossen, erneut einen kommissarischen Leiter zu bestellen. Erst am Montag hat der Kreistag dem derzeitigen Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamts, Markus Pettinger, vorübergehend die Leitung des Gesundheitsamts Aichach übertragen. Er tritt sein Amt zum 15. November an. Auch dies ist jedoch keine Dauerlösung, denn Pettinger wird das Amt nur für die Dauer von maximal zwölf Monaten leiten.

Freistaat müsste Stelle mit eigenem Personal besetzen

Landrat Metzger begründet den Schritt mit der außergewöhnlichen Situation: "Wir setzen damit wieder Personal des Landkreises ein für Aufgaben, die eigentlich der Freistaat regeln müsste. Die dynamische Infektionslage lässt uns aber keine andere Wahl, denn das Staatliche Gesundheitsamt muss funktionsfähig sein."

Im Herbst 2020 war der damalige Leiter des Aichacher Gesundheitsamtes, Friedrich Pürner, ans Landesamt für Gesundheit abgeordnet worden. Er hatte Kritik an den Corona-Maßnahmen der Staatsregierung geübt.