Krankenhäuser in Mittelfranken suchen dringend Helfer

Mittelfränkische Kommunen suchen im Zuge der Corona-Pandemie freiwillige Helfer mit medizinischem Wissen: Die Städte und Landkreise Erlangen, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Landkreis Fürth, Nürnberg und Nürnberger Land haben deshalb einen Aufruf an Pflegekräfte, Medizinstudierende und Menschen mit medizinischen oder pflegerischen Kenntnissen gestartet.

Vollumfängliche Versorgung nicht mehr möglich

Die Corona-Pandemie habe unbemerkt von großen Teilen der Bevölkerung zu einer Überlastung der stationären Versorgung im Raum Nürnberg, aber auch darüber hinaus geführt, heißt es in dem Appell der Stadt Nürnberg. Die Notfallkliniken im Rettungsdienstbereich Nürnberg befänden sich aufgrund der anhaltenden krisenhaften Entwicklung in einer Situation, in der sie nicht mehr länger eine vollumfängliche akutmedizinische Versorgung aufrechterhalten können.

Appell an die Hilfsbereitschaft der Menschen

Darüber hinaus könnten nicht mehr alle Pflegeplätze in Pflegeeinrichtungen in ausreichender Zahl betrieben werden. Auch das Landratsamt Roth appelliert an die Hilfsbereitschaft der Menschen. Die Landkreisverwaltung bittet Menschen mit medizinischer Aus- und Vorbildung wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder Studierende, sich beim Landratsamt zu melden. Es sei nicht absehbar, wie sich die Situation Corona-bedingt in den Pflegeeinrichtungen des Landkreises entwickeln werde.

Engpässe bei Pflegekräften in Roth abgefedert

Mit Menschen, die bereit sind, die Kräfte in den Einrichtungen wie Seniorenheimen und Krankenhäusern zu unterstützen, wolle man für alle Eventualitäten gerüstet sein, so das Landratsamt Roth. Der Sozialverband Diakoneo, der im Landkreis Roth mehrere Einrichtungen betreibt, sieht sich allerdings in der jetzigen Situation noch gut gerüstet. Auftretende Engpässe könnten durch Pflegekräfte aus anderen Häusern noch gemeistert werden. Diakoneo gehört mit rund 10.000 Mitarbeitenden in Bayern und Baden-Württemberg zu den größten Pflegeverbänden Süddeutschlands.