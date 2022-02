Krankenhäuser in Bayern müssen weiter Operationen verschieben

Die Zahlen der Covid-Patienten in Bayerns Kliniken steigen. Die Folge: Weiterhin müssen viele planbare Operationen neu terminiert werden. In Bayerns größtem Krankenhaus, dem Klinikum Großhadern, liegt die Quote der verschobenen Operationen derzeit bei rund 40 Prozent. Der ärztliche Direktor Prof. Dr. Markus Lerch erklärt dazu im BR-Interview: "Für jeden Covid-Fall, der neu auf die Intensivstation kommt, müssen wir 15-18 Operationen verschieben!"

Personal in Quarantäne erschwert die Lage

Im Voralpenland ist die Lage ähnlich schwierig. Das Krankenhaus Agatharied im Landkreis Miesbach hat derzeit einen signifikanten Teil des Personals in Quarantäne und kann nur fünf von sieben Operationssälen betreiben. Hier werde nach medizinischer Dringlichkeit priorisiert, so Sprecherin Melanie Speicher.

Klinikum Augsburg holt verschobene Operationen nach

In Schwaben dagegen entspannt sich die Situation: Das Klinikum Augsburg führt seit Montag wieder planbare Operationen durch, die in den vergangenen Wochen abgesagt werden mussten. Insgesamt sei die Lage in den Bayerischen Krankenhäusern trotz regionaler Abweichungen stabil, erklärt Roland Engehausen, der Geschäftsführer der bayerischen Krankenhausgesellschaft. Für die fünf am stärksten betroffenen Bezirke (Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, Mittel- und Oberfranken) gilt immer noch die Allgemeinverfügung der Staatsregierung, nicht unbedingt notwendige Operationen zu verschieben. Unterfranken und die Oberpfalz bleiben davon weiterhin ausgenommen.