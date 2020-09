Kranke Schulkinder: Lehrer sind keine Mediziner

Hans Lohmüller, Schulleiter am Sonderpädagogischen Förderzentrum Landshut-Land und Landesvorsitzender des Verbands Sonderpädagogik in Bayern, sieht es kritisch, dass die Entscheidung, ob ein Kind mit Krankheitssymptomen in die Schule darf oder nicht, bei ihm und seinen Kollegen liegt.

Lehrer nicht medizinisch qualifiziert

Sie seien schlicht nicht fachlich qualifiziert: "Wir führen im Moment permanente Verhandlungen mit Eltern, wo man nachfragen muss: Was hat ihr Kind denn für Symptome? Wie lang ist es denn fieberfrei? Wie schaut es mit einer Magen-Darm-Verstimmung aus? Wie schaut's mit Schnupfen aus? Da bräuchten wir tatsächlich - was ganz wichtig wäre - eine ganz schnell einsetzende medizinische Beratung. Wir sind keine Fachkräfte auf dem Gebiet."

Gesundheitsämter seien überlastet

Auf die schnelle Hilfe des verantwortlichen Gesundheitsamtes im Landkreis Landshut könne sich Lohmüller nicht verlassen. Er wünscht sich hier mehr Kontakt zu kompetenten Ansprechpartnern, die aber in den Gesundheitsämtern sehr überlastet seien. Ohne die Unterstützung von medizinischem Fachpersonal fürchtet Lohmüller, dass bald Fehler passieren werden. "Wenn solche Fehler dann zu einem Infektionsgeschehen führen, baue ich sehr auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn, der die Schulleitungen dann absolut in Schutz zu nehmen hat."

"Kranke Kinder gehören auch ohne Corona nicht in die Schule!"

Er sagt: "Kranke Kinder gehören eigentlich auch ohne Corona nicht in die Schule." Auf BR-Anfrage, ob es genügend Kapazitäten für eine Beratung der Schulen gebe, hat das zuständige Gesundheitsamt im Landkreis Landshut nicht reagiert. Das Referat für Gesundheit und Umwelt München verwies darauf, dass sowohl Schulen als auch Eltern sich jederzeit bei Nachfragen bei ihnen melden könnten.