Krank ohne Versicherung: Diese Augsburger Praxis hilft

Vor einem Monat hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in der Augsburger Innenstadt eine Praxis für Menschen eröffnet, die nicht krankenversichert sind. Immer mittwochs hat die Praxis zwischen 9 und 11 Uhr geöffnet – und das BRK ist mit der bisherigen Nachfrage zufrieden.

Immer zwei bis drei Personen hätten die wöchentliche und kostenlose Sprechstunde in der Augsburger Nichtversichertenpraxis besucht, sagt Reinhard Eder.

Auch schwere Fälle kommen in die Praxis

Eder ist Allgemeinarzt und Internist im Ruhestand. Er betreut die Praxis ehrenamtlich in Kooperation mit dem BRK. Man habe den Patienten bisher gut weiterhelfen können, ihnen Medikamente verschrieben oder sie an andere Ärzte vermittelt. Überwiegend ältere Menschen ab 60 Jahren hätten Hilfe in der Praxis gesucht, mit ganz unterschiedlichen Beschwerden, wie etwa der Nachsorge nach einem Herzinfarkt.

Jetzt wurde ein 69-Jähriger mit einem Leistenbruch bei Eder vorstellig. Der Mann will anonym bleiben – aber er gibt einen kleinen Einblick in seine Geschichte: Der 69-Jährige lebt in einem Wohnmobil, verdingt sich als Handwerker – und er war noch nie krankenversichert: "Ich habe es nie gebraucht. Und solange habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das Problem habe. Ich habe gehofft, dass ich jetzt hier Hilfe kriege", sagt er.

Ambulante Operation spart Krankenhauskosten

Eder ist schnell klar, dass der Mann operiert werden muss – OP plus Krankenhausaufenthalt würden aber gut 2.600 Euro kosten – zu teuer für den Patienten. Eder ruft kurzerhand bei einem befreundeten Chirurgen an. "Ich habe ihm jetzt einen Chirurgen vermittelt, der ambulant operiert. Der Patient hat geringe Ersparnisse und ist in der Lage bis zu 1.000 Euro für die Operation auszugeben. Und nächste Woche fährt er zum Chirurgen und stellt sich vor. Damit ist die Sache mit relativ geringem Aufwand erledigt und der Patient kann wieder ein normales Leben führen", sagt Eder.

Unversicherte Menschen schämen sich

Pragmatisch und unbürokratisch will Eder seinen Patientinnen und Patienten helfen. Dass sie sich eine medizinische Behandlung oft nicht leisten können, ist das Eine. Das Andere ist die Scham: Viele unversicherte Menschen kostet es viel Überwindung, zum Arzt zu gehen. Schätzungsweise 60.000 bis 80.000 Menschen in Deutschland hätten keine Krankenversicherung, sagt Eder.

Die meisten Leute, die jetzt kämen, seien sogenannte Altfälle. "Wir haben ja seit 2009 eine Pflichtversicherung, was die Krankenversicherung angeht. Und es ist teilweise so, dass schon seit Generationen bei diesen Familien keine Krankenversicherung bestanden hat, im landwirtschaftlichen Bereich zum Beispiel. Und die leben halt so weiter, wie sie bisher gelebt haben. Und jetzt sind sie alt und jetzt wird das Problem oft manifest."

Keine Leistungen wegen fehlender Versicherungsbeiträge

Andere Patienten dagegen waren mal krankenversichert, konnten oder können ihre Versicherungsbeiträge aber nicht mehr bezahlen. "In so einem Fall ruht eben die Versicherung und die Person hat keinen Anspruch mehr auf Versicherungsleistungen", erklärt Eder. So ist es auch beim 60-jährigen Rudi. Früher war er privat, dann gesetzlich versichert – und nun sitzt er bereits zum zweiten Mal in der Augsburger Nichtversichertenpraxis. Rudi wirkt sehr nervös. "Ich habe ein urologisches Problem und das blieb lange unbehandelt", sagt er.

Eder hat eine Blutuntersuchung veranlasst, die ein Augsburger Labor kostenlos übernommen hat. Eder hat keine guten Nachrichten: Es besteht ein dringender Verdacht auf eine bösartige Veränderung der Prostata. "Wir brauchen also dringend erstens einen Urologen und zweitens vor allem einen Finanzier. Und er wird sich jetzt im Arbeitsamt vorstellen und schauen, ob er Hartz-IV kriegt, dass er wenigstens versichert ist und die weitere Behandlung von der Krankenkasse übernommen werden kann."

Nichtversichertenpraxis ist auf Spenden angewiesen

Eder hat andere Praxen für Nichtversicherte besucht, etwa in Mainz oder in Hamburg, hat sich dort die Abläufe angeschaut. Die Hamburger "Praxis ohne Grenzen" etwa hat eine ganz andere Größenordnung: Dort engagieren sich mehr als 60 Menschen ehrenamtlich, die viele medizinische Fachbereiche abdecken.

Davon kann Eder nur träumen: Noch ist in der Augsburger Praxis alles sehr schlicht: zwei Tische und eine Patientenliege befinden sich im Behandlungsraum. Doch bald schon sollen hier auch EKG, Lungenfunktionsgerät und Ultraschall stehen – gebrauchte medizinische Geräte, etwa aus Praxisauflösungen. Finanziert werden sollen sie über Spenden.

Langfristig sollen auch Mittel zurückgelegt werden, um den Patientinnen und Patienten unter Umständen auch Medikamente und nötige Operationen bezahlen zu können. Außerdem hofft Eder auf Kolleginnen und Kollegen, die ihn vielleicht mal in der Nichtversichertenpraxis vertreten können – oder ihm den einen oder anderen Patienten abnehmen oder fachärztlich beraten können.