Krank ohne Job: Gesundheitsförderung für Arbeitslose

In knapp 130 deutschen Städten bieten die Jobcenter Beratungen und Kurse zu ungewöhnlichen Themen an: Es geht um Gesundheit, Bewegung und Ernährung. Im Jobcenter Nürnberg zum Beispiel kann jeder Langzeitarbeitslose eine kostenlose Gesundheits-Beratung in Anspruch nehmen: Wo kann ich kostengünstig Sport machen? Wie ernähre ich mich ohne viel Geld gesund? Das Projekt findet in Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband der Krankenkassen statt.

Arbeitsvermittler werden Gesundheitsberater

Jeder Arbeitsvermittler mache bei seinen Kunden die Erfahrung, dass Arbeitslosigkeit schlecht für die Gesundheit sei, sagt Katja Falk. Die Nürnberger Jobcenter-Mitarbeiterin hat sich zur Gesundheitsberaterin weiterbilden lassen.

„Dieses Zuhause sein, keine Struktur haben, keinen Sinn haben. Das ist das, was jeden Kunden beschäftigt und dann auch zu Erkrankungen führen kann.“ Katja Falk, Arbeitsvermittlerin im Jobcenter Nürnberg

Falk bietet in Nürnberg Kurse zur Stressbewältigung an. „Ja, auch Arbeitslose haben Stress“, bekräftigt eine Teilnehmerin. Die vielen Termine bei Ämtern, Behörden und Ärzten seien kein positiver Stress, sagt die 52-jährige Ines. Ihren vollen Namen will sie in der Öffentlichkeit nicht nennen.

Raus aus der Isolation

Ines lebt seit gut fünf Jahren von Hartz4. Sie hat Herzprobleme, Tinnitus und ist auf einem Ohr taub. Als sie deswegen ihren Job als Therapeutin für Demenzkranke verlor, kamen zeitweise Depressionen dazu. Ihr Bekanntenkreis brach weg, auch weil Ines finanziell nicht mehr mithalten konnte – eine typische Geschichte, wie sie vielen Langzeitarbeitslosen passiert. Die Gesundheitskurse, die das Nürnberger Jobcenter seit einem Jahr anbietet, geben der 52-Jährigen Halt. Kontakte knüpfen und Menschen treffen, das tue ihr gut, sagt sie.

Niemand muss sich verstecken

Kurse zur Stressbewältigung, für mehr Bewegung oder eine gesunde Ernährung werden auch von anderen Trägern angeboten. Nach Angaben der Krankenkassen nehmen Langzeitarbeitslose aber selten daran teil. Auch Ines hatte Hemmungen. Man werde in solchen Kursen sofort gefragt, was man beruflich mache. Es klingt Scham mit, wenn sie sagt, sie wolle nicht mit ihrer Geschichte hausieren gehen. Bei den Kursen im Nürnberger Jobcenter sind alle Teilnehmer in der gleichen Situation, keiner muss sich verstecken.

Bayern: Zehn Städte und Landkreise machen mit

Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig. Konkrete Zahlen, wie viele Langzeitarbeitslose dadurch wieder einen Job gefunden haben, gibt es nicht. „Es wäre aber total falsch, es nicht zu machen“, sagt Arbeitsvermittlerin Katja Falk. Weil es darum geht, die Menschen langfristig wieder fit zu kriegen. In Bayern machen 10 Städte und Landkreise bei dem gemeinsamen Gesundheitsprogramm von Bundesagentur und Krankenkassen mit: Nürnberg, München, Erlangen, Ansbach, Weiden, die Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth, der Landkreis Hof und das Berchtesgadener Land. In diesem und im nächsten Jahr sollen weitere Standorte dazu kommen.