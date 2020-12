Krank an Weihnachten und der Hausarzt hat zu – was jetzt?

Seit die Corona-Pandemie grassiert, sind Arztbesuche komplizierter geworden: Ansteckungsgefahr, Abstand halten und Hygienevorschriften in den Arztpraxen. Das ändert sich auch in den Weihnachtsferien nicht. Wem es aber wirklich schlecht geht, der muss trotzdem zum Arzt. Worauf Sie dann achten müssen, lesen Sie hier.

Notruf nur im Notfall

Grundsätzlich gilt auch an den Feiertagen: Im Notfall erreicht man den Rettungsdienst kostenfrei über die Telefonnummer 112. Unter dieser Nummer erreicht man den Notarzt, den Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Diese Nummer sollte man aber nur in echten, zeitkritischen Notfällen wählen. Für alle anderen ist der eigene Hausarzt die erste Anlaufstelle. Ist der nicht verfügbar, kann man sich an eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) wenden - auch abends, nachts, am Wochenende oder an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr.

Beratung rund um die Uhr

Viele fragen sich aber: Sollte man in Corona-Zeiten überhaupt zum Arzt gehen? Die Antwort auf diese Frage liege in der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen, sagt dazu Martin Eulitz, Pressesprecher der KVB. Entscheidungshilfe bekomme man aber bei der Patienten-Hotline des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 116 117

Dort erfahren Sie unter anderem, wie man sich verhalten soll und wo die nächste Bereitschaftspraxis ist. Auch auf der Homepage unter www.kvb.de sind alle Bereitschafts-Praxen mit Öffnungszeiten verzeichnet. Insgesamt 110 gibt es in ganz Bayern.

Bereitschaftspraxen in Bayern

Bereitschaftspraxen könne man in der Pandemie auch ohne Anmeldung aufsuchen, betont Eulitz, aber nur ohne Corona-Symptome. Patienten mit Symptomen sollten immer erst zum Telefon greifen.

Die KVB bittet die Patienten außerdem, die Bereitschaftspraxen wegen der Corona-Situation nur ohne Begleitperson zu betreten. In Ausnahmefällen, wie bei Kindern, Älteren oder Menschen mit Behinderung, sei der Besuch selbstverständlich auch mit einer Begleitung möglich. Wer nicht mobil ist, bei dem ist auch ein Hausbesuch durch den Fahrdienst möglich.

Und mit Corona-Symptomen?

Für Patienten mit typischen Symptomen einer Covid19-Erkrankung, einer Grippe oder einer schweren Erkältung, also unter anderem Husten, Halsschmerzen oder Fieber, hat die KVB für die Feiertage die sogenannten Infekt-Sprechstunden eingerichtet. Hier können sich Menschen mit Atemwegserkrankungen behandeln lassen. Die Mitarbeiter schützen sich dort Eulitz zufolge mit Schutzkleidung und Masken. Auch hierfür gibt es unter www.kvb.de die Infos zu den Öffnungszeiten.

Die KVB erklärt, dass diese zusätzlichen Infekt-Anlaufstellen dafür da sind, in der momentanen Corona-Situation Ärzte und die normalen Bereitschaftspraxen vor Überlastung zu schützen.

Auch Kliniken sind Anlaufstellen

Für dringende Notfälle stehen wie immer auch die Ambulanzen und Notaufnahmen von Kliniken bereit. Ärzte weisen darauf hin, dass es lebensgefährlich sein kann, medizinische Notlagen wie etwa einen möglichen Herzinfarkt wegen des Coronavirus zu ignorieren.

Zahnärzte und Apotheken haben Notdienste

Für Menschen mit starken Zahnschmerzen gibt es Bereitschaftsdienste von Zahnärzten auch über die Feiertage. Gleiches gilt für Apotheken: Sie bieten rund um die Uhr Notdienste an. Welche Apotheke gerade Dienst hat, ist auf Tafeln verzeichnet, die an jeder Apotheke aushängen oder steht im auf der Seite der deutschen Apotheken.

Zahnärzte: https://www.kzbv.de/zahnarztsuche.1078.de.html

Apotheken: https://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

Die wichtigsten Telefonnummern

Notruf – 112

Gehörlosentelefon Notruf München (Schreibtelefon) - 089 / 19 294

Gehörlosentelefon Notruf - 0800 1212 789

Bereitschaftsdienst der Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) – 116 117

Apotheken Notdienst - 0800 00 22833

Krisendienst Telefonseelsorge - 0800 1110 111 und 0800 1110 222

Soforthilfe bei seelischen Krisen und psychiatrischen Notfällen aller Art kostenpflichtig - 0180/ 655 3000*

Sucht & Drogen Hotline kostenpflichtig – 0180 631 3031*