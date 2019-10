23.10.2019, 11:15 Uhr

Kraniche ziehen in die Winterquartiere

Die Kraniche machen sich auf den Weg in ihre Winterquartiere. Interessierte könnten in diesen Tagen größere Trupps von bis zu 300 Vögeln beobachten, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein mit.