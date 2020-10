Kran kippt um - Kranführer schwer verletzt

Ein Baukran ist im Ort Ellhofen in Weiler-Simmerberg im Westallgäu auf mehrere Gebäude gekippt. Dabei wurde der Kranführer schwer verletzt. Der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften befreiten ihn. Per Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr, Franz Sigg, gibt es keine weiteren Verletzten.

Ursache für Kranunfall noch unklar

Der Baukran war am frühen Nachmittag verrutscht – wie genau ist unklar. Der Kranführer und sechs weitere Arbeiter waren gerade dabei ein Holzhaus aufzustellen; der erste Stock war bereits fertig. Nach Angaben von Sigg knickte das Stahlgerüst des Krans ein und kippte auf eine Werkstatthalle sowie auf den Neubau aus Holz. Das Führerhaus des Krans in vier Metern Höhe stürzte auf ein Vordach. Insgesamt wurden drei Gebäude beschädigt. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.