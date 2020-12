Mythische Figuren zur Weihnachtszeit

Zugegeben, sie können angsteinflößend aussehen mit ihren Fratzen, Hörnern und Fellen. Doch die Figuren, die während der Adventszeit und den Raunächten in Bayern unterwegs sind, haben eine tiefere Bedeutung und sind fest verankert im Brauchtum des Freistaates. Wegen Corona wird man wohl in diesem Jahr weniger von ihnen sehen.

Bärbele und Klausen

Im Allgäu ziehen bereits am 4. Dezember junge Frauen als alte “Weiber” verkleidet durch die Gassen. Sie sollen böse Geister vertreiben. Bei den Erkheimer Klausen tragen sie dafür Fetzengewänder und Gesichtsmasken aus Naturmaterialien. Oft kommen auch Kleidungsstücke der Großmütter zum Einsatz, als Sinnbild für Weitergabe von Traditionen. Die Bärbele tragen außerdem einen mit Schellen besetzten Gürtel und haben einen Besen dabei.

In ihrem Kostüm ziehen die Bärbele durch den Ort. Manche gehen auch in die Häuser, um dort symbolisch das “Unanständige” zur Haustür hinaus zu fegen.

Am 6. Dezember sind dann die Jungen und Männer dran: Als Klausen verkleidet tragen sie Hanfbärte und Fellgewänder, im Allgäu “Häß” genannt. Auch sie haben Schellengürtel und sollen mit dem Lärm die bösen Geister vertreiben.

Gruseliger Krampus

Klaus – und Nikolaus: Beide Namen sind verwandt. In Bayern hat der heilige Bischof oft einen gehörnten Begleiter namens Krampus. Er ist das Gegenstück zum Nikolaus und kommt mit Rute und Jutesack. Die Verkleidung aus Maske und Fell kann ziemlich gruselig sein.

Doch die Kleinen fürchten ihn aus einem anderen Grund besonders: Der Geschichte nach landen unartige Kinder in seinem Sack und werden mitgenommen.

Figuren der Raunächte

Woher genau der Begriff Raunächte stammt, ist nicht abschließend geklärt. Er könnte sich auf die “rauen Zeiten” und das karge Leben der Menschen beziehen. Vielleicht stammt er auch vom "Räuchern", denn in früheren Zeiten wurde viel geräuchert - zur Reinigung und um vermeintliche böse Geister zu vertreiben.

Der Begriff könnte auch auf "Rauchware", also Pelzware, zurückzuführen sein. Denn die Figuren, die in diesen Nächten auftreten, sind oft mit Fellen bekleidet.

Perchten als Symbole der Fruchtbarkeit

So zum Beispiel der Percht, der in Oberbayern während der Raunächte zwischen Weihnachten und Dreikönig die Geister der dunklen Zeit vertreiben soll. Die Figur trägt ebenfalls Felle und hat, anders als der Krampus, meist mehr als zwei Hörner.

Seine Bedeutung ist außerdem eine ganz andere: Er ist ein Glücksbringer und Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Perchtenspruch in Oberbayern lautet deshalb: "An Fried, an Reim und an Gsund". Übersetzt: "Wir wünschen Euch Frieden, stets nur lustige und muntere Nachrichten und Gesundheit."

Habergeiß prangert Untaten an

Die Habergeiß wurde von Bauern in früheren Zeit für Unheil verantwortlich gemacht, zum Beispiel bei Missernten. Während der Raunächte ist sie weniger "Sündenbock" als Sinnbild für menschliche Untugend. Verborgen unter der Maske können die Verkleideten - mehr oder weniger direkt- auf das Fehlverhalten ihrer Mitmenschen im zurückliegenden Jahr aufmerksam machen.

So lautet auch der Vers der Habergeiß: "Hungert’s mi, dann tritt i di, fall i Dir ins Gwissen nei, wia a Wurm wia a fauler Gropf, wia a schiacher Granzlwerfer kum i üba di!" Zu Deutsch: "Hungert es mich, dann trete ich Dich, falle über dein Gewissen her, wie ein Wurm wie ein fauler Kropf, wie ein hässlicher Kranzlwerfer (Wunderkerze) falle ich über dich her!"

Blutige Schürze, Hackebeil und Schlegel

Eine weitere Figur der Raunächte ist der Thammer mit dem Hammer. Er hat seinen Ursprung in Zeiten, als die Menschen noch keine Kühlung hatten. Kurz vor Weihnachten zog ein Brandmetzger durch die Orte, er ging von Hof zu Hof, um dort jeweils ein Schwein als "Mettensau" zu schlachten.

Die gruselig anmutende Gestalt des Metzgers mit blutiger Schürze, Hackbeil und Schlegel lebt heute fort im Thammer mit dem Hammer.