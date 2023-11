Kramertunnel soll 2024 aus Dornröschenschlaf erwachen

Kostenfalle Kramertunnel

Nach Darstellung des BN sank der Grundwasserspiegel am Berg durch die Arbeiten deutlich ab, wodurch überregional bedeutsame Feuchtbiotope zu erheblichen Anteilen trockengefallen und europäisch geschützte Biotopkomplexe zerstört worden seien. Der Verband klagte Sanierungsmaßnahmen ein. Der Fall wurde erst vor Kurzem vor Gericht entschieden. Der Freistaat Bayern muss die Umweltschäden beheben und Moore renaturieren, die durch den Bau des Kramertunnels großflächig trockengefallen sind.

Axel Doering und Andreas Keller vom Bund Naturschutz in Garmisch-Partenkirchen sehen sich in ihrem jahrzehntelangen Kampf bestätigt. Sie sprechen von einem "tunnelbautechnischen Blindflug" und warnen seit Langem vor einer Kostenfalle. Ursprünglich waren für den Kramertunnel 104 Millionen Euro veranschlagt, sagt Keller. Beim Baustart 2010 seien es schon 133 Millionen Euro gewesen. Dann, nach dem ersten Baustopp und der Wiederaufnahme der Arbeiten, 264 Millionen Euro – und jetzt seien es auf einmal 360 Millionen Euro.

Weitere Tunnelprojekte verschieben sich

Und es gibt noch einen weiteren Wermutstropfen für das verkehrsbelastete Loisachtal: Zwar liefen die Planungen am Wank- und am Auerbergtunnel mit Nachdruck weiter, heißt es vom Bauamt in Weilheim. Doch auch hier kommt es zu Verzögerungen. So verschiebt sich der Tunnelausbruch im Auerbergtunnel von 2024 auf 2025 – die Fertigstellung soll jetzt auch erst 2029 sein. Fehlende Arbeitskräfte seien hier das größte Problem.

Auch beim Wanktunnel wird es noch länger dauern. Für die Ortsumfahrung von Partenkirchen wurden im vergangenen Jahr die Erkundungsbohrungen gestartet. In diesen Wochen ging die geologische Erkundung zu Ende. Die Ergebnisse werden jetzt ausgewertet und in eine Ausschreibung mit eingearbeitet. Die Fertigstellung für den 3,5 Kilometer langen Tunnel war im Idealfall für 2030 geplant. Doch unter den derzeitigen Umständen rund um die Tunnelprojekte im Loisachtal erscheint der Termin eher unrealistisch.