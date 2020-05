Kramertunnel-Bau bei Garmisch schreitet trotz Corona voran

Dreimal am Tag donnert's am Nordportal - pro Sprengung arbeitet sich die Vortriebsmannschaft gut 1,5 Meter tiefer ins Kramermassiv. Während die Arbeiter im Süden erst begonnen haben, sind im Norden schon über 250 Meter geschafft. Der fast schwarz glänzende Hauptdolimit ist 210 Millionen Jahre alt und sehr stabil, darum erfolgt der Ausbruch größtenteils per Sprengung. Das Gestein wird mit Muldenkippern nach draußen gefahren, dann werden zur Stabilität Stahlkonstruktionen und Spritzbeton aufgetragen.

Nach Corona-Stillstand läuft nun wieder alles nach Plan

Drei Wochen stand der Kramertunnelbau wegen der Coronakrise still - jetzt läuft wieder alles nach Plan. Lieferketten sind geschlossen und Teams wurden umstrukturiert, so Nadine Heiß vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Ein Vortriebstrupp besteht immer aus dem gleichen Personal, im Tunnel und auch in den Unterkünften herrschen strenge Hygieneregeln.

Bayerns längster Straßentunnel

Bayerns längster Straßentunnel soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Die Corona-Zwangspause ist derzeit kein Problem, heißt es von den Tunnelbauern, die verlorenen Wochen können locker in den nächsten Monaten wieder reingeholt werden. Letztlich existieren bei so einem Megaprojekt immer gewisse Unsicherheitsfaktoren - das Coronavirus kommt jetzt als neuer dazu.