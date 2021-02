Nach Kraftwerksbrand: Nürnberg ergreift Notfall-Maßnahmen

Heizungen auf zehn bis 15 Grad gedrosselt

In einer Pressekonferenz der Stadt bat Oberbürgermeister Marcus König (CSU) um Verständnis der Bewohner, dass in einigen Stadtteilen die Heizungen auf zehn bis 15 Grad gedrosselt wurde. Die betroffenen Bürger werden durch Aushänge und persönlich informiert.

Der Oberbürgermeister führte weiter an, dass die Lage zusätzlich verschärft werde, weil zur Zeit viele Menschen rund um die Uhr zu Hause sind und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich erwartet werden.

Wohnungen zu verlassen ist möglich

Niemand werde gezwungen, seine Wohnung zu verlassen, aber wer bei Verwandten unterkommen könne, dürfe das. Damit werde kein Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen begangen, dass sei auch mit der Staatsregierung so abgestimmt, sagte OB König weiter. Der Katastrophenfall sei ihm zufolge ausgerufen worden, weil dann rascher gehandelt werden und Abstimmungen schneller ablaufen könnten.

Mit oberster Priorität werden die Altenheime und die Sana-Klinik versorgt, so dass diese nicht geräumt werden müssen. Zudem hat die Stadt 1.100 Hotelzimmer angemietet, diese sollen zu einem vergünstigen Preis von ca. 40 Euro pro Nacht angemietet werden können.

Stadt hat Bürgertelefon eingerichtet

Darüber hinaus hat die Stadt Nürnberg ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist seit 14 Uhr erreichbar, so die Verantwortlichen der Stadt. Unter der Hotline 0911/ 64 37 58 88 können betroffene Bürger, die ihre Wohnungen nicht mehr ausreichend über Fernwärme heizen können, Informationen erhalten.

Außerdem werden schriftliche Bürgerinformationen verteilt. Der erste Bürgerbrief geht an die Bewohnerinnen und Bewohner größerer Wohnblocks, in denen die N-Ergie die Wärmeleistung bereits auf circa zehn bis 15 Grad gedrosselt hat. Das zweite Schreiben geht an alle betroffenen Haushalte.

Reparatur dauert etwa zwei Wochen

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Reparatur wird nach ersten Schätzungen mindestens zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die Stadtwerke haben Anfragen an zahlreiche andere Stadtwerke gestellt, ob mobile Heizgeräte ausgeliehen werden können. Es habe schon zahlreiche Unterstützungsangebote aus der Region, aber auch aus der Landeshauptstadt München gegeben.

Zum Hintergrund "Nürnberg ruft nach Kraftwerk-Großbrand Katastrophenfall aus"

Zurzeit sei noch unklar, ob die Versorgungslücke dadurch gedeckt werden könne, sagte Hasler. "Im Moment sind wir auf einem guten Weg." Sorgen bereite die extreme Kälte, die für die nächsten Tage vorhergesagt ist.