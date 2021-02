Kraftwerk Franken fällt nach Brand auf unabsehbare Zeit aus

Mit fünf Megawatt Leistung ist es die bislang größte provisorische Anlage. Sie wurde gestern per Schwertransporter aus Nordrhein-Westfalen angeliefert. Nun muss sie zunächst per Kran an die richtige Stelle auf dem Kraftwerksgelände gehoben werden.

Mobile Heizeinheit ab Montag in Betrieb

Da die Installation recht aufwendig sei, werde es wohl bis Montag dauern, ehe die mobile Heizzentrale in Betrieb gehen könne, heißt es von Seiten des Kraftwerkbetreibers. Stabil sei das Fernwärmenetz jedoch bereits jetzt, sagte ein Pressesprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Nach der Installation der weiteren mobilen Heizzentrale sollen mehrere kleineren Heizgeräte in den Stadtteilen wieder abgebaut werden, da diese teils mitten in Wohngebieten stehen.

Qualm über dem Großkraftwerk

Indessen raucht der Schlot am Großkraftwerk seit gestern wieder. Denn in der Nacht auf Donnerstag war Block 2 des Kraftwerks wieder in Betrieb gegangen. Er war nach dem Brand in Block 1 abgeschaltet worden. Block 2 ist aber allein für die Stromerzeugung zuständig und kann damit nicht den Ausfall im Fernwärmenetz durch den Brand in Block 1 ersetzen.

Dass sich über dem Kraftwerk in diesem Zusammenhang deutlich sichtbarer Dampf bildete, hatte offenbar einige Anwohner mit Blick auf den Kraftwerksbrand irritiert. Dabei war Block 2 von dem Brand nicht direkt betroffen gewesen. Er war jedoch nach dem Feuer aus technischen Gründen heruntergefahren worden.

Bei dem von dem Feuer stark beschädigten Block 1 gehen Experten mittlerweile von einem technischen Defekt als Brandursache aus.