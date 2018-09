Krätze in Pflegeheim in Hohenpolding

Einzelfälle wurden auch in Taufkirchen an der Vils festgestellt: in einer Kindertagesstätte, in der bisher aber tatsächlich nur ein einziger Fall diagnostiziert wurde, und in zwei Asylunterkünften, wo das genaue Ausmaß der Erkrankungen noch untersucht wird. Ein ebenfalls zunächst gemeldeter Fall in einem Taufkirchener Pflegeheim hat sich nicht bestätigt, wie das Landratsamt soeben mitgeteilt hat.

Haut brennt und juckt

Die Krätze ist eine Hautkrankheit, die durch winzige Parasiten – sogenannte Krätzmilben – verursacht wird. Diese breiten sich ähnlich wie Läuse bevorzugt dort aus, wo viele Menschen zusammenkommen. Die Haut der Betroffenen entzündet sich und brennt oder juckt stark. Nach einiger Zeit bilden sich Bläschen, Knötchen oder Pusteln.

Betroffene sollen zum Arzt gehen

Grundsätzlich meldepflichtig ist die Krätze nicht. Tritt sie aber in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen auf, muss das dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Das Landratsamt Erding appelliert jetzt an alle Personen, die in den vergangenen beiden Wochen Kontakt mit den betroffenen Einrichtungen hatten, auf Krankheitsanzeichen zu achten und im Zweifelsfall einen Arzt aufzusuchen.