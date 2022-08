Artikel mit Audio-Inhalten

> "Krätzaweggla": Bayreuther Traditionsgebäck mit Geschichte

Ein reicher Hefeteig mit Butter, Zucker und Milch: So könnte man das Traditionsgebäck auch nennen, das in Bayreuther Bäckereien ausliegt. Der Name der "Krätzaweggla" geht auf alte Zeiten zurück.